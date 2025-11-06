Das ausgewiesene und bereinigte * operative Ergebnis des dritten Quartals 2025 ging im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um 7 % bzw. 10 % zurück

operative Ergebnis des dritten Quartals 2025 ging im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um 7 % bzw. 10 % zurück Der ausgewiesene und bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) belief sich im dritten Quartal 2025 auf 2,61 USD bzw. 2,75 USD, verglichen mit 2,83 USD bzw. 3,05 USD im dritten Quartal 2024

Die Prognose für das Gesamtjahr wird angepasst: Der ausgewiesene EPS wird nun in einer Spanne von 11,11 USD bis 11,31 USD erwartet, der bereinigte EPS in einer Spanne von 11,10 USD bis 11,30 USD



WESTCHESTER, Illinois, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Inhaltsstofflösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekanntgegeben.

"Die Vorteile des diversifizierten Geschäftsportfolios von Ingredion zeigten sich im Quartal deutlich: Unser Segment Texture & Healthful Solutions erzielte erneut ein starkes Wachstum bei Absatzvolumen und operativem Ergebnis, während unsere F&II-Geschäftsbereiche von einer geringeren Nachfrage sowie betrieblichen Herausforderungen in unserem größten Werk in den USA betroffen waren", so Jim Zallie, President und CEO von Ingredion.

"Texture & Healthful Solutions erzielte eine solide Performance mit einem Absatzwachstum von 4 %, angeführt von zweistelligen Umsatzzuwächsen bei Clean-Label-Inhaltsstofflösungen in den Regionen USA/Kanada und Asien-Pazifik. Unser Lösungsportfolio, das aus maßgeschneiderten Formulierungen und differenzierten Produkten besteht, übertraf das Umsatzwachstum des Segments. "Die neuen Kapazitätserweiterungen für Speziallösungen, die in den kommenden Quartalen abgeschlossen werden, werden unsere Position weiter stärken, um den steigenden Reformulierungsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden."

"Das operative Ergebnis unseres Segments Food & Industrial Ingredients - U.S./CAN ging um 18 % zurück, hauptsächlich aufgrund anhaltender Produktionsherausforderungen in unserem Werk in Chicago nach dem Brand Ende Juni sowie einer rückläufigen Nachfrage nach Getränken und Lebensmitteln infolge steigender Einzelhandelspreise. Das operative Ergebnis unseres Segments F&II - LATAM ging im Vergleich zum Vorjahr um 11 % zurück, bedingt durch das Management unseres Kunden- und Produktmixes im Brauereigeschäft sowie durch eine insgesamt schwächere Nachfrage in der Brauindustrie. Darüber hinaus ließ die Verbrauchernachfrage in der Region LATAM im Verlauf des Quartals nach, da höhere Inflation, steigende Zinsen und wirtschaftliche Unsicherheit das BIP-Wachstum beeinträchtigten."

"Unsere strategischen Säulen leiten weiterhin unseren Fokus darauf, profitables Wachstum zu erzielen, Innovation zu beschleunigen und operative Exzellenz trotz eines sich wandelnden und unsicheren makroökonomischen Umfelds voranzutreiben. Wir werden weiterhin Kapital in organische Wachstumschancen und Übernahmen investieren, die unser Texture & Healthful Solutions-Portfolio erweitern und stärken. Zudem bleiben wir unserem Ziel verpflichtet, Kapital durch Dividenden und Aktienrückkäufe an unsere Aktionäre zurückzuführen."

* Die ausgewiesenen Ergebnisse entsprechen den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP"). Bereinigte Finanzkennzahlen sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II. der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel "Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach dem verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

3Q24

3Q25 Reported Diluted EPS $2.83 $2.61 Impairment charges 0.08 - Restructuring and resegmentation costs 0.08 0.05 Net gain on sale of business (0.21) - Tax items and other matters 0.27 0.09 Adjusted Diluted EPS** $3.05 $2.75

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

3Q25 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.30 ) Total operating items (0.31 ) Margin (0.22 ) Volume (0.12 ) Foreign exchange 0.03 Other income - Total non-operating items 0.01 Financing costs (0.06 ) Non-controlling interests - Tax rate 0.02 Shares outstanding 0.05

** Aufgrund von Rundungen können die Summen möglicherweise abweichen oder müssen neu berechnet werden

Geschäftsverlauf

Ingredion gesamt

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 1,870 15 (39) - (30) 1,816 (3%) (4%) Year-to-Date 5,630 (28) (11) (24) (105) 5,462 (3%) (2%)

* Enthält einen Volumenverlust aufgrund des Verkaufs unseres Südkorea-Geschäfts

Der Nettoumsatz des dritten Quartals ging im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3 % zurück. Der Rückgang war auf geringere Absatzmengen in allen F&II-Segmenten sowie auf einen ungünstigen Preis-Mix infolge niedrigerer Rohstoffkosten zurückzuführen, was teilweise durch Absatzsteigerungen im T&HS-Segment ausgeglichen wurde.



Reported Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Restructuring/

Impairment Other 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 268 3 (31) 11 (2) 249 (7%) (8%) Year-to-Date 721 (1) 33 25 18 796 10% 11%

Adjusted Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 282 3 (31) 254 (10%) (11%) Year-to-Date 768 (1) 33 800 4% 4%

Betriebsergebnis

Das ausgewiesene und bereinigte operative Ergebnis belief sich im dritten Quartal auf 249 Mio. USD bzw. 254 Mio. USD. Der Unterschied zwischen ausgewiesenem und bereinigtem operativem Ergebnis war in erster Linie auf Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit unseren Cost2Compete-Initiativen zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung von Währungseffekten ging das ausgewiesene operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 8 % zurück, das bereinigte operative Ergebnis um 11 %.



Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 600 12 21 (28) 605 1% (1%) Year-to-Date 1,785 24 81 (84) 1,806 1% -

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 96 2 7 105 9% 7% Year-to-Date 256 5 54 315 23% 21%

Das operative Ergebnis des Segments Texture & Healthful Solutions belief sich im dritten Quartal auf 105 Mio. USD und lag damit um 9 Mio. USD über dem Vorjahreswert. Der Anstieg war auf niedrigere Rohstoffkosten und positive Volumeneffekte zurückzuführen, die teilweise durch einen ungünstigen Preis-Mix ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung von Währungseffekten stieg das operative Ergebnis des Segments um 7 %.



Food & Industrial Ingredients - LATAM

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 620 5 (44) 4 585 (6%) (7%) Year-to-Date 1,866 (39) (80) 7 1,754 (6%) (4%)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers Argentina

JV 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 131 1 (13) (3) 116 (11%) (12%) Year-to-Date 362 (4) 6 6 370 2% 3%

Das operative Ergebnis des Segments Food & Industrial Ingredients - LATAM belief sich im dritten Quartal auf 116 Mio. USD und lag damit um 15 Mio. USD unter dem Vorjahreswert. Hauptursachen waren geringere Absatzmengen in der Brauindustrie, das Management des Kunden- und Produktmixes sowie eine abgeschwächte Verbrauchernachfrage. Ohne Berücksichtigung von Währungseffekten sank das operative Ergebnis des Segments um 12 %.



Food & Industrial Ingredients-U.S./Canada

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 548 (1) (30) (10) 507 (7%) (7%) Year-to-Date 1,644 (9) (50) (35) 1,550 (6%) (5%)

Segment Operating Income

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 99 - (18) 81 (18%) (18%) Year-to-Date 291 (3) (29) 259 (11%) (10%)

Das operative Ergebnis des Segments Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada belief sich im dritten Quartal auf 81 Mio. USD und lag damit um 18 Mio. USD unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang war in erster Linie auf anhaltende Produktionsherausforderungen in einem unserer großen Produktionswerke sowie auf eine geringer als erwartete Nachfrage nach Getränken und Lebensmitteln zurückzuführen.



Alle Anderen**

Net Sales

$ in millions 2024 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter 102 (1) 14 - 4 119 17% 18% Year-to-Date 335 (4) 38 (24) 7 352 5% 6%

* Enthält einen Volumenverlust aufgrund des Verkaufs unseres Südkorea-Geschäfts

Segment Operating Loss

$ in millions 2024 FX

Impact Business

Drivers 2025 Change Change

excl. FX Third Quarter (4) - - (4) NM NM Year-to-Date (18) 1 12 (5) NM NM

Der operative Verlust im Bereich Alle Anderen blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert und spiegelte Verbesserungen im Geschäftsbereich für pflanzliche Proteine wider, die jedoch durch geringere Erträge aus dem Pakistan-Geschäft ausgeglichen wurden.



** Alle anderen umfassen die Geschäfte mehrerer operativer Segmente, die weder einzeln noch gemeinsam als berichtspflichtige Segmente klassifiziert sind. Der Nettoumsatz von allen anderen Segmenten wird hauptsächlich durch den Verkauf von Süßstoffen und Stärke durch unser Pakistan-Geschäft, den Verkauf von Stevia und anderen Inhaltsstoffen durch unsere Geschäftsbereiche PureCircle und Zuckerreduzierung sowie durch Erbsenprotein-Inhaltsstoffe durch unseren Geschäftsbereich Proteinanreicherung erzielt.

Sonstige Finanzposten

Zum 30. September 2025 belief sich die Gesamtverschuldung auf 1,8 Mrd. USD, und die liquiden Mittel, einschließlich kurzfristiger Investitionen, auf 921 Mio. USD, verglichen mit 1,8 Mrd. USD bzw. 1,0 Mrd. USD zum 31. Dezember 2024.

Im dritten Quartal beliefen sich die Nettofinanzierungskosten auf 7 Mio. USD, verglichen mit 1 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was auf geringere Währungsgewinne in diesem Quartal zurückzuführen war.

Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das dritte Quartal lagen bei 28,6 % bzw. 26,4 %, verglichen mit 30,8 % bzw. 26,9 % im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des ausgewiesenen effektiven Steuersatzes war in erster Linie auf eine nachteilige Entscheidung der Steuerbehörden im Vorjahresquartal sowie auf die Veränderung des Wechselkurses des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen. Diese Effekte wurden teilweise durch die Änderung des dauerhaften Reinvestitionsstatus einer bestimmten ausländischen Tochtergesellschaft im dritten Quartal 2025 sowie durch die steuerliche Behandlung des Verkaufs unseres Geschäfts in Südkorea im Jahr 2024 ausgeglichen.

Die Nettoinvestitionen in Sachanlagen beliefen sich bis zum 30. September 2025 auf 298 Mio. USD.

Dividenden und Aktienrückkäufe

Im dritten Quartal zahlte das Unternehmen 54 Mio. USD an Dividenden an die Aktionäre aus und erklärte am 27. August 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,82 USD je Aktie, die am 21. Oktober 2025 ausgezahlt wurde (im Vergleich zur vorherigen Quartalsdividende von 0,80 USD je Aktie). Dies stellt die 11. aufeinanderfolgende jährliche Erhöhung dar. Bis zum 30. September 2025 hat das Unternehmen im laufenden Jahr Stammaktien im Wert von 134 Mio. USD zurückgekauft.

Aktualisierte Jahresprognose 2025

Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2025 ein ausgewiesenen EPS in einer Spanne von 11,11 USD bis 11,31 USD und einen bereinigten EPS in einer Spanne von 11,10 USD bis 11,30 USD.

Diese Prognose berücksichtigt die zum Ende Oktober 2025 geltenden Zollniveaus. Darüber hinaus schließt diese Prognose akquisitionsbedingte Integrations- und Restrukturierungskosten sowie mögliche Wertminderungsaufwendungen aus.

Das Unternehmen erwartet nun für das Gesamtjahr 2025, dass der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleibt oder leicht rückläufig ist. Dies spiegelt ein Absatzwachstum im T&HS-Segment wider, das jedoch durch einen ungünstigen Preis-Mix infolge der Weitergabe niedrigerer Rohstoffkosten sowie erwarteter Währungseffekte ausgeglichen wird.

Für das Gesamtjahr 2025 wird erwartet, dass sowohl das ausgewiesene als auch das bereinigte operative Ergebnis im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigt.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 basiert zudem auf folgenden Annahmen: Das operative Ergebnis des Segments Texture & Healthful Solutions wird nun voraussichtlich im hohen zweistelligen Prozentbereich steigen, getrieben durch Absatzwachstum; das operative Ergebnis des Segments Food & Industrial Ingredients - LATAM wird voraussichtlich unverändert bleiben oder leicht zunehmen; das operative Ergebnis des Segments Food & Industrial Ingredients - U.S./CAN wird voraussichtlich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zurückgehen; und für den Bereich All Other wird weiterhin ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Die Konzernkosten für das Gesamtjahr 2025 werden weiterhin im hohen einstelligen Prozentbereich über dem Vorjahr erwartet, bedingt durch IT-Investitionen und projektbezogene Aufwendungen zur Weiterentwicklung unserer digitalen Infrastruktur.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Unternehmen einen ausgewiesenen effektiven Steuersatz von 25,5 % bis 26,5 % sowie einen bereinigten effektiven Steuersatz von 26,0 % bis 27,0 %.

Der operative Cashflow für das Gesamtjahr 2025 wird voraussichtlich in einer Spanne von 800 Mio. USD bis 900 Mio. USD liegen und umfasst eine Rückkehr zu Investitionen in das Working Capital. Die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr werden voraussichtlich zwischen 400 und 425 Mio. USD liegen.

Telefonkonferenz- und Webcast-Informationen

Eine Präsentation mit zusätzlichen Finanz- und Betriebsinformationen wird einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens zum Download bereitstehen. Eine Aufzeichnung steht für eine begrenzte Zeit unter https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-resultszur Verfügung.

Über das Unternehmen

Ingredion Incorporatedfür weitere Informationen und die neuesten Unternehmensnachrichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten. Ingredion geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem alle Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich des ausgewiesenen und bereinigten Gewinns je Aktie, des Nettoumsatzes, des ausgewiesenen und bereinigten operativen Ergebnisses, der Segmentumsätze und Segmentergebnisse, der Konzernkosten, der ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze, des operativen Cashflows und der Investitionsausgaben für das Gesamtjahr 2025. Ebenso umfassen sie alle weiteren Aussagen zu unseren Aussichten sowie zu unserer künftigen Geschäftstätigkeit, finanziellen Lage, Absatzmengen, Cashflows, Aufwendungen oder sonstigen finanziellen Kennzahlen - einschließlich der Pläne, Strategien und Ziele des Managements in Bezug auf die vorgenannten Punkte sowie der zugrunde liegenden Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen.

Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "annehmen", "glaubt", "plant", "projiziert", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "fortsetzen", "pro forma", "prognostiziert", "Ausblick", "antreibt", "Chancen", "Potenzial", "vorläufig" oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen".

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben, dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere Erwartungen als richtig erweisen.

Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Erwartungen abweichen, bedingt durch verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Dazu zählen unter anderem Änderungen im Verbraucherverhalten, in Präferenzen, Nachfrage und Wahrnehmung, die die Nachfrage nach unseren Produkten verringern können; geopolitische Konflikte und daraus resultierende Maßnahmen, einschließlich der Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und die Preise von Rohstoffen und Energie, Unterbrechungen in den Lieferketten sowie Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen; die Auswirkungen der globalen Wirtschaftsbedingungen sowie der allgemeinen politischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen und marktbezogenen Rahmenbedingungen, die Kunden und Verbraucher in den verschiedenen Regionen und Ländern betreffen, in denen wir Rohstoffe einkaufen oder unsere Produkte herstellen oder vertreiben, und die sich auf unsere Absatzmengen, die Preisgestaltung unserer Produkte sowie unsere Fähigkeit auswirken können, Forderungen von Kunden einzuziehen. Weitere Risiken ergeben sich aus unserer Abhängigkeit von Abnehmern in wichtigen Branchen, aus denen wir einen wesentlichen Teil unseres Umsatzes erzielen - darunter insbesondere die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie -; den Risiken im Zusammenhang mit Pandemien; unserer Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen in ausreichender Geschwindigkeit oder Qualität zu entwickeln oder zu erwerben, um Marktakzeptanz zu erreichen; zunehmendem Wettbewerbs- und/oder Kundendruck in der Maisverarbeitungsindustrie und verwandten Branchen, insbesondere in Bezug auf Märkte und Preise für unsere Haupt- und Nebenprodukte (insbesondere Maisöl) sowie unserer Fähigkeit, Preissteigerungen bei wichtigen Inputfaktoren weiterzugeben. Hinzu kommen Preisfluktuationen, Lieferkettenstörungen, Zölle, Abgaben und Engpässe, die unsere Beschaffung, Produktionsprozesse und Vertriebskanäle beeinflussen - einschließlich Rohstoff-, Energie-, Fracht- und Logistikkosten sowie deren Verfügbarkeit. Schließlich bestehen Risiken hinsichtlich unserer Fähigkeit, Kosten zu kontrollieren, Budgets einzuhalten und erwartete Synergien zu realisieren, einschließlich der termingerechten und budgetkonformen Umsetzung geplanter Wartungs- und Investitionsprojekte sowie einer effizienten Steuerung von Fracht-, Versand- und Absicherungsgeschäften; betriebliche Schwierigkeiten in unseren Produktionsstätten sowie Haftungsrisiken im Zusammenhang mit Produktsicherheit und -qualität; die Auswirkungen des Klimawandels sowie gesetzlicher, regulatorischer und marktbezogener Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels; unsere Fähigkeit, Übernahmen, Veräußerungen oder strategische Allianzen zu vorteilhaften Bedingungen erfolgreich zu identifizieren und abzuschließen sowie im Rahmen solcher Transaktionen eine angemessene Due Diligence durchzuführen, erworbene Unternehmen erfolgreich zu integrieren oder strategische Allianzen umzusetzen und aufrechtzuerhalten und die erwarteten Synergien zu realisieren; wirtschaftliche, politische und sonstige Risiken, die mit Geschäftstätigkeiten in ausländischen Ländern und Währungen verbunden sind; das Risiko unzureichender Arbeitsbeziehungen; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu entwickeln, zu motivieren und gute Beziehungen zu unserer Belegschaft aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen rechtlicher und regulatorischer Verfahren, Klagen, Ansprüche und Untersuchungen; mögliche Wertminderungen auf unseren Geschäfts- oder Anlagewert; die Auswirkungen politischer Ereignisse, Handels- und internationaler Konflikte, Kriege, terroristischer Bedrohungen oder Anschläge sowie Naturkatastrophen auf unser Geschäft; Änderungen der Regierungspolitik, Gesetzgebung oder Regulierung und die Kosten der rechtlichen Compliance, einschließlich der Einhaltung von Umweltvorschriften, oder das Eintreten anderer wesentlicher Ereignisse außerhalb unseres Einflussbereichs; Änderungen unserer Steuersätze oder eine erhöhte Steuerbelastung; Risiken, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen könnten, Finanzmittel zu angemessenen Konditionen aufzunehmen, sowie andere Faktoren, die unseren Zugang zu ausreichenden Mitteln für zukünftiges Wachstum und Expansion beeinflussen könnten; steigende Zinssätze, die unsere Finanzierungskosten erhöhen könnten; Unterbrechungen, Sicherheitsvorfälle oder Ausfälle im Zusammenhang mit unseren IT-Systemen, -Prozessen oder -Standorten; Risiken, die die Fortführung unserer Dividendenpolitik beeinträchtigen könnten; sowie unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Veröffentlichung eingetreten sind. Wenn wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter "Risikofaktoren" und in anderen Informationen in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie in unseren nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und Formular 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.

KONTAKTE:

Investoren: Noah Weiss, 773-896-5242

Medien: Rick Wion, 708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data)



Three Months Ended

September 30, Change

%



Nine Months Ended

September 30, Change

%



2025 2024 2025 2024 Net sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) $ 5,462 $ 5,630 (3%) Cost of sales 1,361 1,391 4,064 4,288 Gross profit 455 479 (5%) 1,398 1,342 4% Operating expenses 203 198 3% 604 578 4% Other operating expense (income), net - 1 (15 ) 5 Restructuring/impairment charges 3 12 13 38 Operating income 249 268 (7%) 796 721 10% Financing costs 7 1 28 30 Net (gain) on sale of business - (8 ) - (90 ) Other non-operating expense 1 2 1 2 Income before income taxes 241 273 (12%) 767 779 (2%) Provision for income taxes 69 84 198 222 Net income 172 189 (9%) 569 557 2% Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 1 5 5 Net income attributable to Ingredion $ 171 $ 188 (9%) $ 564 $ 552 2% Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 64.3 65.3 64.4 65.6 Diluted 65.4 66.5 65.5 66.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.66 $ 2.88 (8%) $ 8.76 $ 8.41 4% Diluted $ 2.61 $ 2.83 (8%) $ 8.61 $ 8.29 4%

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) September 30,

2025 December 31,

2024 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 915 $ 997 Short-term investments 6 11 Accounts receivable, net 1,312 1,093 Inventories 1,225 1,187 Prepaid expenses and assets held for sale 58 67 Total current assets 3,516 3,355 Property, plant and equipment, net 2,435 2,264 Intangible assets, net 1,273 1,264 Other non-current assets 609 561 Total assets $ 7,833 $ 7,444 Liabilities and stockholders' equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 57 $ 44 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,221 1,237 Total current liabilities 1,278 1,281 Long-term debt 1,741 1,787 Other non-current liabilities 490 486 Total liabilities 3,509 3,554 Share-based payments subject to redemption 58 60 Redeemable non-controlling interests 7 7 Ingredion stockholders' equity: Preferred stock - authorized 25.0 shares - $0.01 par value, none issued - - Common stock - authorized 200.0 shares - $0.01 par value, 77.8 shares issued at September 30, 2025 and December 31, 2024 1 1 Additional paid-in capital 1,156 1,152 Less: Treasury stock (common stock: 14.1 and 13.3 shares at September 30, 2025 and December 31, 2024) at cost (1,466 ) (1,355 ) Accumulated other comprehensive loss (950 ) (1,086 ) Retained earnings 5,497 5,092 Total Ingredion stockholders' equity 4,238 3,804 Non-redeemable non-controlling interests 21 19 Total stockholders' equity 4,259 3,823 Total liabilities and stockholders' equity $ 7,833 $ 7,444

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Nine Months Ended September 30, 2025 2024 Cash from operating activities Net income $ 569 $ 557 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 165 160 Mechanical stores expense 50 45 Net (gain) on sale of business - (90 ) Impairment charges 6 26 Deferred income taxes 2 19 Margin accounts 3 7 Changes in other trade working capital (235 ) 248 Other (21 ) 28 Cash provided by operating activities 539 1,000 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (298 ) (170 ) Proceeds from sale of business 12 255 Investments in unconsolidated affiliates, net (11 ) - Other (5 ) (6 ) Cash (used for) provided by investing activities (302 ) 79 Cash from financing activities Payments on borrowings, net (37 ) (12 ) Commercial paper borrowings, net - (327 ) Repurchases of common stock, net (134 ) (87 ) Common stock activity for share-based compensation, net (12 ) 21 Purchases of non-controlling interests - (40 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (157 ) (156 ) Cash used for financing activities (340 ) (601 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents 21 (2 ) (Decrease) increase in cash and cash equivalents (82 ) 476 Cash and cash equivalents, beginning of period 997 401 Cash and cash equivalents, end of period $ 915 $ 877

Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)

I. Segment Information of Net Sales and Operating Income



Three Months Ended

September 30, Change

% Change

Excl. FX

% Nine Months Ended

September 30, Change

% Change

Excl. FX

% 2025 2024 2025 2024 Net Sales: Texture & Healthful Solutions (i) $ 605 $ 600 1% (1%) $ 1,806 $ 1,785 1% -% Food & Industrial Ingredients-LATAM (ii) 585 620 (6%) (7%) 1,754 1,866 (6%) (4%) Food & Industrial Ingredients-U.S./Canada (iii) 507 548 (7%) (7%) 1,550 1,644 (6%) (5%) All Other (iv) 119 102 17% 18% 352 335 5% 6% Total Net Sales $ 1,816 $ 1,870 (3%) (4%) $ 5,462 $ 5,630 (3%) (2%) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 105 $ 96 9% 7% $ 315 $ 256 23% 21% Food & Industrial Ingredients-LATAM 116 131 (11%) (12%) 370 362 2% 3% Food & Industrial Ingredients-U.S./Canada 81 99 (18%) (18%) 259 291 (11%) (10%) All Other (4 ) (4 ) NM NM (5 ) (18 ) NM NM Corporate (44 ) (40 ) (10%) (10%) (139 ) (123 ) (13%) (13%) Adjusted Operating Income 254 282 (10%) (11%) 800 768 4% 4% Restructuring and resegmentation costs (3 ) (6 ) (7 ) (12 ) Impairment charges - (8 ) (6 ) (26 ) Other matters (2 ) - 9 (9 ) Total Operating Income $ 249 $ 268 (7%) (8%) $ 796 $ 721 10% 11%

Anmerkungen zum Nettoumsatz

(i) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 7 Mio. USD bzw. 11 Mio. USD für das dritte Quartal 2025 und 2024 sowie 25 Mio. USD bzw. 42 Mio. USD für das laufende Jahr 2025 und 2024. (ii) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 12 Mio. USD bzw. 13 Mio. USD für das dritte Quartal 2025 und 2024 sowie 39 Mio. USD bzw. 33 Mio. USD für das laufende Jahr 2025 und 2024. (iii) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 25 Mio. USD bzw. 19 Mio. USD für das dritte Quartal 2025 und 2024 sowie 85 Mio. USD bzw. 70 Mio. USD für das laufende Jahr 2025 und 2024. (iv) Abzüglich konzerninterner Umsätze in Höhe von 3 Mio. USD bzw. 4 Mio. USD für das dritte Quartal 2025 und 2024 sowie 10 Mio. USD bzw. 11 Mio. USD für das laufende Jahr 2025 und 2024.

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen

Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erstellt wurden, werden nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen verwendet, die bestimmte GAAP-Posten ausschließen, wie z. B. Kosten für die Restrukturierung und Neusegmentierung, Nettogewinne aus dem Verkauf von Unternehmensteilen, Wertminderungsabschreibungen, Steuerposten in Mexiko und andere spezifische Posten. Im Allgemeinen wird der Begriff "bereinigt" verwendet, wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beziehen.

Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich der Betriebsergebnisse des Unternehmens und Trends für die dargestellten Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken. Die erwarteten Finanzkennzahlen spiegeln möglicherweise nicht bestimmte zukünftige Aufwendungen, Kosten und/oder Gewinne wider, die aufgrund ihres unbekannten Zeitpunkts, ihrer Auswirkungen und/oder Bedeutung von Natur aus schwer vorhersehbar bzw. abschätzbar sind. Nicht auf GAAP basierende Anpassungen werden in der Regel an bereinigten Finanzkennzahlen vorgenommen, was das Vertrauen des Managements in seine Fähigkeit zur Prognose bereinigter Finanzkennzahlen im Vergleich zu seiner Fähigkeit zur Prognose von GAAP-Finanzkennzahlen erhöht. Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen, einschließlich erwartete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen, sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen bzw. als diesen überlegen angesehen werden.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP erstellt. Daher sind die Kennzahlen des Unternehmens nicht unbedingt mit ähnlich benannten Kennzahlen mit anderer Unternehmen vergleichbar. Die Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden Tabellen aufgeführt.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share ("EPS") to Non-

GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

September 30, 2025 Nine Months Ended

September 30, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted Net income attributable to Ingredion $ 171 $ 2.61 $ 564 $ 8.61 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 0.05 6 0.09 Impairment charges (iii) - - 4 0.06 Other matters (iv) 1 0.02 (7 ) (0.10 ) Tax item-Mexico (v) (3 ) (0.05 ) (10 ) (0.15 ) Other tax matters (vi) 8 0.12 6 0.09 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 180 $ 2.75 $ 563 $ 8.60

Three Months Ended

September 30, 2024 Nine Months Ended

September 30, 2024 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.83 $ 552 $ 8.29 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 9 0.14 Net gain on sale of business (ii) (14 ) (0.21 ) (86 ) (1.29 ) Impairment charges (iii) 6 0.08 28 0.41 Other matters (iv) - - 7 0.11 Tax item-Mexico (v) 8 0.12 12 0.18 Other tax matters (vi) 10 0.15 12 0.18 Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 203 $ 3.05 $ 534 $ 8.02

Nettogewinn und EPS können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet werden.

Anmerkungen

(i) Für die drei und neun Monate zum 30. September 2025 haben wir Vorsteuer-Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 3 Mio. USD bzw. 7 Mio. USD erfasst, die hauptsächlich mit Stilllegungskosten im Zusammenhang mit zuvor angekündigten Werksschließungen und Restrukturierungsmaßnahmen zusammenhängen. Für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 haben wir Vorsteueraufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD bzw. 12 Mio. USD im Zusammenhang mit der Neuordnung unserer Segmente erfasst, die hauptsächlich auf die zum 1. Januar 2024 wirksam gewordene Re-Segmentierung des Geschäfts zurückzuführen sind. (ii) Im Verlauf der drei und neun Monate zum 30. September 2024 wurden Vorsteuergewinne in Höhe von 8 Mio. USD bzw. 90 Mio. USD aus dem Verkauf unseres Geschäfts in Südkorea erzielt. (iii) Im Verlauf der neun Monate zum 30. September 2025 haben wir Vorsteuer-Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 6 Mio. USD auf unsere Beteiligungen erfasst. Im Verlauf der neun Monate zum 30. September 2024 haben wir Vorsteuer-Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 26 Mio. USD erfasst. Darin enthalten sind Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 8 Mio. USD auf Sachanlagen im Zusammenhang mit unseren Produktionsaktivitäten im Vereinigten Königreich für die drei Monate zum 30. September 2024 sowie 18 Mio. USD, die hauptsächlich auf Wertminderungen unserer at-equity bilanzierten Beteiligungen im zweiten Quartal 2024 zurückzuführen sind. (iv) Für die drei und neun Monate zum 30. September 2025 ergaben sich Vorsteueraufwendungen in Höhe von 2 Mio. USD bzw. Vorsteuervorteile in Höhe von 9 Mio. USD, die hauptsächlich auf Versicherungserstattungen und ein günstiges Urteil im Zusammenhang mit bestimmten indirekten Steuern zurückzuführen sind. Im Verlauf der neun Monate zum 30. September 2024 wurde ein Vorsteueraufwand in Höhe von 9 Mio. USD aufgrund von Tornadoschäden an einem Lagerhaus in den USA erfasst. (v) Wir haben Steueraufwendungen in Höhe von 3 Mio. USD bzw. 10 Mio. USD für die drei und neun Monate zum 30. September 2025 sowie Steuererträge in Höhe von 8 Mio. USD bzw. 12 Mio. USD für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 erfasst. Diese Ergebnisse stehen im Zusammenhang mit der Veränderung des Wechselkurses des mexikanischen Peso gegenüber dem US-Dollar und deren Auswirkungen auf die Neubewertung der mexikanischen Finanzabschlüsse im Berichtszeitraum. (vi) Im Verlauf der drei und neun Monate zum 30. September 2025 haben wir den dauerhaften Reinvestitionsstatus einer ausländischen Tochtergesellschaft geändert, eine Neubewertung latenter US-Bundesstaatensteuern vorgenommen, frühere US-Steuervorteile wieder erfasst sowie die steuerlichen Auswirkungen der oben genannten Non-GAAP-Anpassungen berücksichtigt. Dies wurde teilweise durch einen Vorteil aus der Möglichkeit, künftige Steuerverluste in Kanada zu realisieren, sowie durch Zinsen auf zuvor erfasste Steuervorteile für bestimmte brasilianische lokale Anreize, die zuvor steuerpflichtig waren, ausgeglichen.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, 2025 2024 2025 2024 Operating income $ 249 $ 268 $ 796 $ 721 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 6 7 12 Impairment charges (iii) - 8 6 26 Other matters (iv) 2 - (9 ) 9 Non-GAAP adjusted operating income $ 254 $ 282 $ 800 $ 768

Zu den Anmerkungen (i) bis (iv) siehe die Anmerkungen (i) bis (iv) in der Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Gewinns je Aktie ("EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)



Three Months Ended September 30, 2025 Nine Months Ended September 30, 2025 Income before Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 241 $ 69 28.6% $ 767 $ 198 25.8% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 3 - 7 1 Impairment charges (iii) - - 6 2 Other matters (iv) 2 1 (9 ) (2 ) Tax item-Mexico (v) - 3 - 10 Other tax matters (vi) - (8 ) - (6 ) Adjusted Non-GAAP $ 246 $ 65 26.4% $ 771 $ 203 26.3%





Three Months Ended September 30, 2024 Nine Months Ended September 30, 2024 Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 273 $ 84 30.8% $ 779 $ 222 28.5% Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 12 3 Net gain on sale of business (ii) (8 ) 6 (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 8 2 26 (2 ) Other matters (iv) - - 9 2 Tax item-Mexico (v) - (8 ) - (12 ) Other tax matters (vi) - (10 ) - (12 ) Adjusted Non-GAAP $ 279 $ 75 26.9% $ 736 $ 197 26.8%

Für die Anmerkungen (i) bis (vi) siehe die Anmerkungen (i) bis (vi) in der Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Ergebnisses je Aktie ("EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share ("GAAP EPS")

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share ("Adjusted EPS")

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 11.11 $ 11.31 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.09 0.09 Impairment charges (iii) 0.06 0.06 Other matters (iv) (0.10 ) (0.10 ) Tax item-Mexico (v) (0.15 ) (0.15 ) Other tax matters (vi) 0.09 0.09 Adjusted EPS $ 11.10 $ 11.30

Für die Anmerkungen (i) bis (vi) siehe die Anmerkungen (i) bis (vi) in der Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Ergebnisses je Aktie ("EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate ("GAAP ETR")

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate ("Adjusted ETR")

(Unaudited)



Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year2025 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 25.5 % 26.5 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) (0.1 %) (0.1 %) Impairment charges (iii) 0.1 % 0.1 % Other matters (iv) - % - % Tax item-Mexico (v) 1.0 % 1.0 % Other tax matters (vi) (0.5 %) (0.5 %) Adjusted ETR 26.0 % 27.0 %

Für die Anmerkungen (i) bis (vi) siehe die Anmerkungen (i) bis (vi) in der Überleitung des GAAP-Nettoergebnisses von Ingredion und des verwässerten Ergebnisses je Aktie ("EPS") zum nicht GAAP-konformen bereinigten Nettoergebnis von Ingredion und zum bereinigten verwässerten EPS.