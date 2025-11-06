© Foto: adobe.stock.com

Seit geraumer Zeit dominiert ein Preisband das Handelsgeschehen bei Brent Öl. Der auf den ersten Blick recht ruhige Handel sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Risiken für den Ölpreis unablässig zunehmen.OPEC+ erhöht Ausstoß erwartungsgemäß und verteilt "Beruhigungspillen" Das Treffen der führenden OPEC+ Staaten am Wochenende brachte das zu erwartende Ergebnis. Die Produktion soll ab Dezember um weitere 137.000 bpd ausgeweitet werden. Der Schritt wurde wie die vorherigen mit der robusten Nachfrage begründet. Gleichzeitig kündigten die führenden OPEC+ Staaten an, im ersten Quartal 2026 auf weitere Maßnahmen zur Ausdehnung der Fördermenge zu verzichten. D.h., dass im Januar, Februar …