© Foto: Dall-E

Ripple sorgt mit einem Stablecoin-Pilot mit Mastercard und frischem Kapital für Aufsehen und verleiht dem XRP-Kurs neuen Auftrieb.Der Kryptomarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas fester. Bitcoin notiert mit einem Plus von 0,9 Prozent bei rund 102.800 US-Dollar, Ethereum legt 2,5 Prozent auf 3.370 US-Dollar zu. Doch der wahre Gewinner des Tages heißt XRP. Der Token des US-Fintechs Ripple springt um knapp 5 Prozent auf 2,35 US-Dollar und überwindet damit erstmals seit einer Woche die wichtige Widerstandsmarke bei 2,30 US-Dollar (Stand: 12:00 Uhr MEZ). Der Anstieg fällt zusammen mit einer Reihe positiver Unternehmensmeldungen rund um Ripple - darunter eine neue Kooperation mit Mastercard und …