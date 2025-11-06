XRP Prognose: Bären drücken Kurs in Richtung 2,20 US-Dollar

XRP kämpft weiter mit anhaltendem Verkaufsdruck. Der Kurs liegt aktuell bei rund 2,32 US-Dollar, nachdem die wichtige Unterstützungszone zwischen 2,4 und 2,5 US-Dollar verloren ging. Dieser Bruch bestätigte den dominanten Einfluss der Verkäufer, die seit August jede Erholungsbewegung an einer absteigenden Trendlinie abgewiesen hatten. Die Marktstruktur wirkt zunehmend fragil, jeder Versuch einer Erholung endet früher, während das Angebot klar überwiegt.

XRP Chart des letzten Monat, Quelle: www.coinmarketcap.com

Technische Faktoren rund um XRP

Laut Daten von Coinglass verzeichnete XRP am 6. November Abflüsse von 16,36 Millionen US-Dollar. Das zeigt, dass weiterhin Kapital aus der Spot-Positionierung abgezogen wird. Gleichzeitig stieg das Open Interest um 2,15 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar, während das Optionsvolumen um 38 Prozent fiel. Damit wächst die Short-Aktivität, während Absicherungen durch Optionen abnehmen.

Die technische Struktur bleibt schwach. Auf dem Tageschart liegen die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 und 100 Tage eng über dem Kurs und bilden eine Widerstandszone, die jeden Anstieg abblockt. Dieses Setup zeigt ein Umfeld, in dem Käufer kaum Vertrauen zeigen und Verkäufer jede kleine Erholung nutzen, um auszusteigen. Solange XRP die Marke von 2,5 nicht zurückgewinnt, bleibt der Abwärtstrend intakt.

Unterhalb von 2,25 US-Dollar beginnt eine Zone erhöhter Liquidität, die bis 2,1 reicht. Sollte auch dieser Bereich brechen, liegt die nächste wichtige Nachfragezone zwischen 1,8 und 1,9 US-Dollar. Dort fand Anfang des Jahres größere Akkumulation statt. Der MACD bleibt unterhalb der Nulllinie und zeigt keine Anzeichen einer Trendwende. Erst ein Tagesschluss über der 50-Tage-Linie könnte kurzfristig Stabilisierung bringen.

Der Markt befindet sich damit in einer klassischen Verteilungsphase. Viele Händler scheinen Positionen abzubauen, anstatt neue Longs zu eröffnen. Besonders auffällig ist, dass laut Kryptoexchange-Daten viele Top-Trader weiterhin netto long bleiben, was bei weiter sinkenden Kursen Liquidationsgefahr bedeutet.

Interessanterweise investieren in dieser Phase viele Anleger in Bitcoin Hyper ($HYPER). Das Projekt entwickelt eine Layer 2 Lösung, die die Geschwindigkeit und Flexibilität von Solana mit der Sicherheit der Bitcoin-Blockchain kombiniert und hat damit in den letzten Tagen hunderte Tausend Euro von Whales angezogen.

Transaktionen zeigen die großen Investitionen, Quelle: https://etherscan.io/

Neue Layer 2 Technologie bringt Bitcoin in Bewegung

Das System basiert auf einer zweischichtigen Architektur. In der oberen Schicht befindet sich die Entwicklungsumgebung mit der Solana Virtual Machine, die schnelle und kostengünstige Ausführung ermöglicht. Darunter liegt die Settlement Ebene, die über das Bitcoin-Netzwerk alle Transaktionen absichert.

Eine Brücke verbindet beide Ebenen. Dabei werden BTC auf der Basisschicht gesperrt und als Wrapped BTC in der Hyper Ebene ausgegeben. Diese können in DeFi oder Gaming Anwendungen genutzt werden, was auf der Bitcoin Mainchain bisher kaum möglich war. Der native HYPER Token dient als Gasgebühr, Staking Asset und Governance Token. Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zwischen Bitcoin Aktivität und Hyper Nachfrage.

Das Zusammenspiel zwischen BTC und HYPER könnte enorme Dynamik erzeugen, sobald selbst ein kleiner Teil der bestehenden Bitcoin Liquidität in das Hyper Netzwerk fließt. Schon wenige Prozent würden reichen, um die Token Ökonomie deutlich anzutreiben.

Das Projekt hat im Presale bereits 26 Millionen US-Dollar eingesammelt, als risikoreicher Memecoin eine Top Leistung. Mehrere große Whales haben zuletzt nachgekauft, was das Interesse und Vertrauen der Investoren erkennen lässt. Mit dem bevorstehenden nächsten Preissprung wächst der Druck auf Anleger, die noch auf den Einstieg warten. Wer früh dabei ist, könnte von der wachsenden Verbindung zwischen Bitcoin und seiner schnellsten Layer 2 Lösung profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.