

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.11.2025 / 14:36 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Stephan Nachname(n): Sturm

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI

5299001GRRO0Z25YZT52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 81,00 EUR 13.122,00 EUR 81,00 EUR 55.242,00 EUR 81,00 EUR 87.642,00 EUR 81,00 EUR 5.994,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 81,00 EUR 162.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





06.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News