FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BRIGHTHOUSE FINANC.DL-,01 BROC US10922N1037
AB/FROM ONWARDS 06.11.2025 14:24 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BRIGHTHOUSE FINANC.DL-,01 BROC US10922N1037
AB/FROM ONWARDS 06.11.2025 14:24 CET
© 2025 Xetra Newsboard