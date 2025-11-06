Nicht nur EnBW senkt die Preise für Ladestrom, sondern auch die Leipziger Stadtwerke - und das dürfte nur der Anfang von einer Welle an Preissenkungen sein. Bei den Leipzigern, die im Markt auch als L-Strom.drive auftreten, geht's zum 1. Januar 2026 in allen Tarifen um 5,5 Cent pro kWh nach unten. Als Marktführer EnBW mobility+ am Mittwoch die Senkung seiner Ladepreise um drei Cent pro Kilowattstunde in zwei Tarifen ankündigte, so dürfte das nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...