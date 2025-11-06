© Foto: Axel Heimken/dpa

Die Reederei A.P. Möller-Maersk hat im dritten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen und hebt seine Jahresziele an. Doch die Aktie fällt kräftig. Warum nur?Der Reederei-Riese Möller-Maersk, einer der wichtigsten Gradmesser für den Welthandel, hat im dritten Quartal 2025 besser abgeschnitten als erwartet, doch die Anleger zeigen sich unbeeindruckt. Die Aktie fiel in Kopenhagen zeitweise um mehr als sechs Prozent und verzeichnete damit den stärksten Rückgang seit April. Der Konzern sagt für das Gesamtjahr ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 9 bis 9,5 Milliarden US-Dollar voraus, nachdem zuvor lediglich 8 bis 9,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert worden waren. Analysten hatten im …