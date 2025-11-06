© Foto: Bastian - Caro / Bastian

Die EU-Kommission ermittelt gegen die Deutsche Börse und die Nasdaq. Im Raum stehen Vorwürfe geheimer Absprachen im Derivatehandel - mit möglichen Milliardenstrafen für die beiden Finanzriesen. Die EU-Kommission hat ein umfangreiches Kartellverfahren gegen die Deutsche Börse und den US-amerikanischen Börsenbetreiber Nasdaq eingeleitet. Im Raum steht der Verdacht, dass sich die beiden Marktführer bei Preisen, Marktaufteilung und Geschäftsstrategien im europäischen Derivatehandel abgestimmt haben könnten, was einen schweren Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht der EU darstellen würde. Am Donnerstagvormittag verlor die Aktie der Deutschen Börse zeitweise mehr als fünf Prozent an Wert. Die des …