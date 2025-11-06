EQS-News: Swiss Merchant Group AG / Schlagwort(e): Ankauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Swiss Merchant Group erwirbt Mehrheitsanteil an der Helvetic Immobilien AG



06.11.2025

Swiss Merchant Group AG übernimmt Mehrheitsbeteiligung an der Helvetic Immobilien AG und stärkt Fokus auf Schweizer Immobilienmarkt Kastaneinbaum, Schweiz, 6. November 2025. Die Swiss Merchant Group AG hat sich mit 56 Prozent an der Helvetic Immobilien AG beteiligt und damit einen wichtigen strategischen Schritt im Ausbau ihres Schweizer Immobiliengeschäfts gemacht.

Im Rahmen der Transaktion sicherte sich die Gruppe zudem Teile einer fünfjährigen Obligationstranche der Helvetic Immobilien-Portfolio-Gesellschaft PNEU Bösiger AG - ISIN: CH1468561167 - mit einer attraktiven jährlichen Verzinsung von 6.75 Prozent. Die PNEU Bösiger AG, die im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, zählt heute zu den etablierten Traditionsunternehmen der Schweiz. Aus einem Auto- und Reifenhändler ist über die Jahre ein führender Anbieter von Luxusfahrzeugen in der Deutschschweiz entstanden - flankiert von einem hochwertigen Immobilienportfolio mit 47 Liegenschaften im Kanton Bern. Die Helvetic Immobilien AG ist auf Wohn- und Gewerbeliegenschaften in der Deutschschweiz spezialisiert und verfolgt eine langfristige, wertorientierte Anlage- und Beteiligungsstrategie. Neben Bestandsimmobilien setzt das Unternehmen auf nachhaltige Projektentwicklungen mit stabilem Renditepotenzial. "Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Helvetic Immobilien AG haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht," sagt Cristian Mantzke, Chief Investment Officer der Swiss Merchant Group AG.

"Die Helvetic Immobilien AG mit ihren 47 Wohn- und Gewerbeliegenschaften wird das Herzstück unserer künftigen, asset-basierten Anlagestrategie in der Schweiz bilden. Damit legen wir den Grundstein für langfristige Stabilität und nachhaltiges Wachstum." Mit dieser Beteiligung setzt die Swiss Merchant Group AG ein klares Zeichen für Vertrauen, Substanz und Langfristigkeit. Das Unternehmen stärkt seine Präsenz im Schweizer Immobilienmarkt und positioniert sich als verlässlicher Partner für solide, realwertorientierte Investments. Swiss Merchant Group AG Villa Krämerstein St. Niklauserstrasse 59 CH-6047 Kastanienbaum T +41 (0)41 511 37 00 E info@swissmerchantgroup.com

Über die Swiss Merchant Group AG Swiss Merchant Group AG ist eine Schweizer Investment und Beteiligungsgesellschaft, welche sich unter anderem auf Asset basierte Anlagen in Immobilien- sowie Firmenbeteiligungen im öffentlichen und nicht öffentlichen Kapitalmarkt spezialisiert ist.

FIGI BBG01WBYH5P4



