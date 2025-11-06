Rekordquartalsumsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr, mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 %

Unterzeichnete Neugeschäfte im Wert von 280 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 24 % gegenüber dem Vorjahr

Operativer Cashflow von 232 Millionen US-Dollar und freier Cashflow von 187 Millionen US-Dollar erwirtschaftet

Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt

GREENWICH, Conn., Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) gab heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt.

Patrick Kelleher, Chief Executive Officer von GXO: "Wir haben im dritten Quartal einen Rekordumsatz sowie ein zweistelliges bereinigtes EBITDA-Wachstum erzielt, was die Stärke und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von GXO unterstreicht. Die Zahl der neu gewonnenen Aufträge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 % und unsere Auftragsbestände, die sich auf 2,3 Milliarden US-Dollar belaufen, sind geografisch diversifiziert und wachsen in starken Sektoren. Die Integration von Wincanton schreitet zügig voran, die Synergieeffekte werden planmäßig realisiert und zum Jahresende freuen wir uns, unsere Prognose für das Gesamtjahr zu bestätigen.

Mit Blick auf die Zukunft sind unsere klaren Prioritäten die Beschleunigung des Wachstums und die Ausweitung der Margen. Seit ich im August bei GXO angefangen habe, ich von der Qualität unserer Betriebsabläufe und Teams tief beeindruckt. Wir bauen auf einer starken Position auf und sind bereit, in eine neue Ära des Wachstums einzutreten, die unseren Kunden und Aktionären einen erheblichen Mehrwert bringt."

Ergebnis des dritten Quartals 2025

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 3,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2024. Der organische Umsatz1 stieg um 4 %.

Der Reingewinn betrug 60 Millionen US-Dollar, verglichen mit 35 Millionen US-Dollar im 3. Quartal 2024. Das verwässerte Ergebnis pro Aktie betrug 0,51 US-Dollar gegenüber 0,28 US-Dollar im 3. Quartal 2024.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITDA1") betrug 251 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 223 Millionen US-Dollar im 3. Quartal 2024. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie1 betrug 0,79 US-Dollar, verglichen mit 0,79 US-Dollar im dritten Quartal 2024.

GXO erwirtschaftete 232 Millionen US-Dollar an Cashflow aus der Geschäftstätigkeit, verglichen mit 198 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024. Im dritten Quartal 2025 erwirtschaftete GXO einen freien Cashflow1 in Höhe von 187 Millionen US-Dollar, verglichen mit 110 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024.

1 Definitionen für nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

Barguthaben und offene Forderungen

Zum 30. September 2025 beliefen sich die liquiden Mittel (ohne liquide Mittel mit Verfügungsbeschränkung), die ausstehenden Verbindlichkeiten und die Nettoverschuldung1 auf 339 Millionen US-Dollar, 2,7 Milliarden US-Dollar bzw. 2,4 Milliarden US-Dollar.

Prognose

Das Unternehmen bekräftigt seine Prognose für das Gesamtjahr 20252 wie folgt:

Organisches Umsatzwachstum 1 von 3,5 % auf 6,5 %;

von 3,5 % auf 6,5 %; Bereinigte EBITDA 1 von 865 auf 885 Millionen US-Dollar;

von 865 auf 885 Millionen US-Dollar; Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie 1 von 2,43 auf 2,63 US-Dollar; und

von 2,43 auf 2,63 US-Dollar; und Bereinigtes EBITDA1 zu Free Cashflow1 von 25 % auf 35 %.

Telefonkonferenz

GXO wird am Mittwoch, 5. November 2025 um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei, verfügbar sein. Die Konferenz wird bis zum 20. November 2025 archiviert. Um auf die Aufzeichnung per Telefon zuzugreifen, rufen Sie gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-660-6853 an; internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Bitte verwenden Sie den Teilnehmercode 13755806.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission ("SEC") vorgeschrieben, stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITDA"), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITA"), bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge, bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) ("bereinigter Gewinn je Aktie"), freier Cashflow, Konversion des freien Cashflows, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum, Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das investierte Kapital ("ROIC").

2 Unsere Prognose basiert auf den aktuellen Wechselkursen.

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist, und das bereinigte EPS enthalten Bereinigungen für Transaktions- und Integrationskosten, regulatorische Angelegenheiten und Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten sowie Restrukturierungskosten und andere Bereinigungen, wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt. Anpassungen für Transaktions- und Integrationskosten beziehen sich im Allgemeinen auf zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme, Veräußerung oder Ausgliederung resultieren, und können Transaktionskosten, Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit Vollzeitkräfte für Integrations- und Restrukturierungsaktivitäten eingesetzt werden) sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-Systemen umfassen. Die Aufwendungen für regulatorische Angelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten beziehen sich auf die Beilegung von regulatorischen und rechtlichen Angelegenheiten. Umstrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich auf Abfindungskosten in Verbindung mit Initiativen zur Geschäftsoptimierung.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur (Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Umsätzen aus erworbenen Unternehmen und Wechselkursschwankungen ausschließen.

Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist, und das bereinigte Ergebnis je Aktie die Vergleichbarkeit unserer operativen Ergebnisse von einem Zeitraum zum anderen verbessern, indem sie die Auswirkungen bestimmter Kosten und Gewinne herausrechnen, die nach Ansicht des Managements nicht das Kerngeschäft widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung auf erworbene immaterielle Assets.

Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows wichtige Maßstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den Free Cash Flow als den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen in Sachanlagen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und Sachanlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettohebelwirkung wichtige Indikatoren für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet, indem man die Kontokorrentkredite addiert und die liquiden Mittel (ohne liquide Mittel mit Verfügungsbeschränkung) von der Gesamtverschuldung und der Nettoverschuldung im Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate abzieht. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der letzten zwölf Monate, abzüglich der gezahlten Ertragssteuern, geteilt durch das durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung der laufenden Performance von GXO.

In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das bereinigte EBITDA, das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie und die Free-Cashflow-Umwandlung für das Gesamtjahr 2025 ist eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Überleitungsposten, die wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-Kennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Variabilität dieser Elemente kann eine erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben, weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und Verlustrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen Überleitung erforderlich wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen, die auf keinen historischen Fakten beruhen, sind oder können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, einschließlich unserer Prognosen für das Gesamtjahr 2025 hinsichtlich des organischen Umsatzwachstums, des bereinigten EBITDA, des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie und der Umwandlung des freien Cashflows. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "vorwegnehmen", "schätzen", "glauben", "fortfahren", "könnte", "beabsichtigen", "kann", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "sollte", "wird", "erwarten", "Zielsetzung", "Prognose", "Vorhersage", "Ziel", "Anleitung", "Ausblick", "Anstrengung", "Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen erkennbar. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen und dem zukünftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen a US-Dollar ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu den Faktoren, die zu einem wesentlichen Unterschied führen oder beitragen könnten, gehören unter anderem die Risiken, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind, sowie die folgenden: wirtschaftliche Bedingungen im Allgemeinen; Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel; Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in Kapitalanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, auf die Anforderungen unserer jeweiligen Kunden abzustimmen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und Gewinnverbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf erworbene Unternehmen, einschließlich der Übernahme von Wincanton, erfolgreich zu integrieren und zu realisieren; Übernahmen können erfolglos sein oder zu anderen Risiken oder Entwicklungen führen, die unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse nachteilig beeinflussen; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu implementieren und Ausfälle oder Verletzungen solcher Systeme zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu managen, und Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen bei unseren Kunden und Bemühungen von Gewerkschaften, ihre Mitarbeiter zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Plänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter; unsere Fähigkeit, die erforderlichen Talente zu gewinnen oder zu halten; die erhöhten Kosten im Zusammenhang mit Arbeitskräften; Wechselkursschwankungen; Schwankungen bei festen und variablen Zinssätzen; Schwankungen beim Kundenvertrauen und bei den Ausgaben; Probleme im Zusammenhang mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschließlich Umweltgesetzen, Gesetzen zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen in der internationalen Handelspolitik und bei Steuersystemen; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Schädigung unseres Rufs; eine wesentliche Unterbrechung unseres Betriebs; die Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau des Umsatzwachstums, der Cashgenerierung, der Kosteneinsparungen, der Verbesserung der Rentabilität und der Gewinnspannen, der Steuerdisziplin oder der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Betriebs zu erreichen; das Versagen bei der ordnungsgemäßen Handhabung der Bestände unserer Kunden; die Auswirkungen potenzieller Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationstechnologie oder die Datensicherheit; und die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder Geschäftssysteme erfolgreich zu implementieren; unsere Fähigkeit, die Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; und eine Entscheidung der US-Steuerbehörde (IRS), dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene Abspaltungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher Faktoren interpretiert werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie, falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden. In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Anlegerkontakt

Kristine Kubacki, CFA

+1 (203) 769-7206

kristine.kubacki@gxo.com

Medienkontakt

Matthew Schmidt

+1 (203) 307-2809

matt.schmidt@gxo.com

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 2025 2024 Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459 Direct operating expense 2,857 2,671 8,228 7,116 Selling, general and administrative expense 285 265 818 784 Depreciation and amortization expense 118 111 337 302 Transaction and integration costs 14 21 50 55 Restructuring costs and other 3 9 22 26 Regulatory matter and litigation expense(1) - (1 ) 65 59 Operating income 118 81 151 117 Other income (expense), net 5 (6 ) (10 ) 1 Interest expense, net (35 ) (33 ) (103 ) (69 ) Income before income taxes 88 42 38 49 Income tax expense (28 ) (7 ) (45 ) (11 ) Net income (loss) 60 35 (7 ) 38 Net income attributable to noncontrolling interests ("NCI") (1 ) (2 ) (4 ) (4 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34 Earnings (loss) per share Basic $ 0.52 $ 0.28 $ (0.09 ) $ 0.28 Diluted $ 0.51 $ 0.28 $ (0.09 ) $ 0.28 Weighted-average shares used in computation of earnings (loss) per share Basic 114,473 119,461 116,075 119,387 Diluted 115,329 119,793 116,075 119,718

(1) Für die neun Monate bis zum 30. September 2025 verzeichnete das Unternehmen Aufwendungen in Höhe von 65 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Abzugsfähigkeit von Mehrwertsteuerzahlungen, die das Unternehmen an bestimmte Drittanbieter geleistet hat. Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen Aufwendungen in Höhe von 59 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Beilegung einer Streitigkeit zwischen dem Unternehmen und einem seiner Kunden.

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited) September 30, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 339 $ 413 Accounts receivable, net of allowance of $12 and $15 2,015 1,799 Other current assets 452 429 Total current assets 2,806 2,641 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $2,027 and $1,732 1,197 1,160 Operating lease assets 2,589 2,329 Goodwill 3,779 3,549 Intangible assets, net of accumulated amortization of $749 and $618 959 986 Other long-term assets 577 601 Total long-term assets 9,101 8,625 Total assets $ 11,907 $ 11,266 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 716 $ 776 Accrued expenses 1,523 1,271 Current debt 522 110 Current operating lease liabilities 743 647 Other current liabilities 430 385 Total current liabilities 3,934 3,189 Long-term liabilities Long-term debt 2,176 2,521 Long-term operating lease liabilities 2,060 1,898 Other long-term liabilities 749 623 Total long-term liabilities 4,985 5,042 Commitments and Contingencies Stockholders' Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 119,842 and 119,496 shares issued and 114,486 and 119,496 shares outstanding, respectively 1 1 Treasury stock, at cost; 5,356 and 0 shares, respectively (202 ) - Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, 0 issued and outstanding - - Additional Paid-In Capital ("APIC") 2,655 2,629 Retained earnings 675 686 Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) ("AOCIL") (174 ) (313 ) Total stockholders' equity before NCI 2,955 3,003 NCI 33 32 Total equity 2,988 3,035 Total liabilities and equity $ 11,907 $ 11,266

GXO Logistics, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited) Nine Months Ended September 30, (In millions) 2025 2024 Cash flows from operating activities: Net income (loss) $ (7 ) $ 38 Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 337 302 Stock-based compensation expense 34 30 Deferred tax benefit (24 ) (37 ) Other 11 11 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (76 ) 50 Other assets 40 (21 ) Accounts payable (91 ) (29 ) Accrued expenses and other liabilities 40 19 Net cash provided by operating activities 264 363 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (269 ) (255 ) Proceeds from sale of property and equipment 101 16 Acquisition of businesses, net of cash acquired - (863 ) Cross-currency swap agreements settlement (1 ) (5 ) Net cash used in investing activities (169 ) (1,107 ) Cash flows from financing activities: Common stock repurchased (200 ) - Proceeds from debt, net - 1,085 Net borrowings under revolving credit facilities 38 (66 ) Repayments of debt, net (56 ) (150 ) Repayments of finance lease obligations (38 ) (32 ) Taxes paid related to net share settlement of equity awards (8 ) (8 ) Other (2 ) - Net cash provided by (used in) financing activities (266 ) 829 Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 30 14 Net increase (decrease) in cash, restricted cash and cash equivalents (141 ) 99 Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period 485 470 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period $ 344 $ 569 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents Cash and cash equivalents $ 339 $ 548 Restricted Cash (included in Other current assets) 3 - Restricted Cash (included in Other long-term assets) 2 21 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 344 $ 569 Non-cash financing activities: Excise tax liability related to stock repurchases $ 2 $ -

GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited) Die Einnahmen wurden wie folgt nach geografischen Gebieten aufgeschlüsselt: Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 United Kingdom $ 1,628 $ 1,525 $ 4,609 $ 3,727 United States 801 771 2,320 2,249 Netherlands 275 242 760 680 France 210 195 612 596 Spain 170 147 479 421 Italy 103 98 303 288 Other 208 179 588 498 Total $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459

Die Einnahmen des Unternehmens können auch nach der Hauptbranche des Kunden aufgeschlüsselt werden. Die Einnahmen wurden wie folgt nach Branchen aufgeschlüsselt: Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Omnichannel retail $ 1,645 $ 1,479 $ 4,693 $ 3,817 Technology and consumer electronics 420 392 1,215 1,137 Industrial and manufacturing 386 376 1,151 973 Food and beverage 371 344 1,044 986 Consumer packaged goods 324 311 898 896 Other 249 255 670 650 Total $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA

and Adjusted EBITDA Margins

(Unaudited) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, Year Ended Trailing Twelve Months Ended (In millions) 2025 2024 2025 2024 December 31, 2024 September 30, 2025 Net income (loss) attributable to GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34 $ 134 $ 89 Net income attributable to NCI 1 2 4 4 4 4 Net income (loss) $ 60 $ 35 $ (7 ) $ 38 $ 138 $ 93 Interest expense, net 35 33 103 69 103 137 Income tax expense 28 7 45 11 8 42 Depreciation and amortization expense 118 111 337 302 415 450 Transaction and integration costs 14 21 50 55 76 71 Restructuring costs and other 3 9 22 26 27 23 Regulatory matter and litigation expense - (1 ) 65 59 59 65 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (7 ) 8 11 4 (11 ) (4 ) Adjusted EBITDA(1) $ 251 $ 223 $ 626 $ 564 $ 815 $ 877 Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459 Operating income $ 118 $ 81 $ 151 $ 117 Operating income margin(2) 3.5 % 2.6 % 1.6 % 1.4 % Adjusted EBITDA margin(1)(3) 7.4 % 7.1 % 6.5 % 6.7 %

(1) Siehe Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(2) Die operative Gewinnmarge wird als Betriebsergebnis geteilt durch den Umsatz des Berichtszeitraums berechnet.

(3) Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz des Berichtszeitraums berechnet.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA

and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, Year Ended Trailing Twelve Months Ended (In millions) 2025 2024 2025 2024 December 31, 2024 September 30, 2025 Net income (loss) attributable to GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34 $ 134 $ 89 Net income attributable to NCI 1 2 4 4 4 4 Net income (loss) $ 60 $ 35 $ (7 ) $ 38 $ 138 $ 93 Interest expense, net 35 33 103 69 103 137 Income tax expense 28 7 45 11 8 42 Amortization of intangible assets acquired 31 36 90 77 108 121 Transaction and integration costs 14 21 50 55 76 71 Restructuring costs and other 3 9 22 26 27 23 Regulatory matter and litigation expense - (1 ) 65 59 59 65 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (7 ) 8 11 4 (11 ) (4 ) Adjusted EBITA(1) $ 164 $ 148 $ 379 $ 339 $ 508 $ 548 Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459 Adjusted EBITA margin(1)(2) 4.8 % 4.7 % 3.9 % 4.0 %

(1) Siehe Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(2) Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz des Berichtszeitraums berechnet.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited) (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts)



Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2025 2024 2025 2024 Net income (loss) $ 60 $ 35 $ (7 ) $ 38 Net income attributable to NCI (1 ) (2 ) (4 ) (4 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 59 $ 33 $ (11 ) $ 34 Amortization of intangible assets acquired 31 36 90 77 Transaction and integration costs 14 21 50 55 Restructuring costs and other 3 9 22 26 Regulatory matter and litigation expense - (1 ) 65 59 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts (7 ) 8 11 4 Income tax associated with the adjustments above(1) (9 ) (11 ) (36 ) (40 ) Adjusted net income attributable to GXO(2) $ 91 $ 95 $ 191 $ 215 Adjusted basic EPS(2) $ 0.79 $ 0.80 $ 1.65 $ 1.80 Adjusted diluted EPS(2) $ 0.79 $ 0.79 $ 1.64 $ 1.80 Weighted-average shares used in computation of adjusted earnings per share Basic 114,473 119,461 116,075 119,387 Diluted(3) 115,329 119,793 116,540 119,718

(1) Der auf die Posten angewandte Einkommensteuersatz basiert auf dem jährlichen effektiven Steuersatz gemäß GAAP.

(2) Siehe Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(3) Die Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie (GAAP) für die neun Monate bis zum 30. September 2025 schließt 465.000 Aktien aufgrund ihrer verwässernden Wirkung aus.

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited) Überleitung vom operativen Cash Flow zum Free Cash Flow: Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Cash flows from operations(1) $ 232 $ 198 $ 264 $ 363 Capital expenditures (144 ) (94 ) (269 ) (255 ) Proceeds from sale of property and equipment 99 6 101 16 Free cash flow(2) $ 187 $ 110 $ 96 $ 124

(1) Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit.

(2) Siehe Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

Überleitung des Umsatzes auf den organischen Umsatz: Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Revenue $ 3,395 $ 3,157 $ 9,671 $ 8,459 Revenue from acquired business(1) - - (655 ) - Foreign exchange rates (115 ) - (209 ) - Organic revenue(2) $ 3,280 $ 3,157 $ 8,807 $ 8,459 Revenue growth(3) 7.5 % 14.3 % Organic revenue growth(2)(4) 3.9 % 4.1 %

(1) Das Unternehmen schließt Umsätze aus erworbenen Unternehmen für nicht vergleichbare Zeiträume aus.

(2) Siehe Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

(3) Das Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.

(4) Das organische Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des organischen Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited) Überleitung von Gesamtverschuldung und Nettoverschuldung: (In millions) September 30, 2025 Current debt $ 522 Long-term debt 2,176 Total debt(1) $ 2,698 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (339 ) Net debt(2) $ 2,359

(1) Einschließlich Finanzierungsleasing und sonstiger Schulden in Höhe von 416 Millionen US-Dollar zum 30. September 2025.

(2) Siehe Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

Überleitung des Verhältnisses von Gesamtverschuldung zu Nettogewinn: (In millions) September 30, 2025 Total debt $ 2,698 Trailing twelve months net income $ 93 Debt to net income ratio 29.0 x

Überleitung des Verhältnisses der Nettohebelung: (In millions) September 30, 2025 Net debt(1) $ 2,359 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) $ 877 Net leverage ratio(1) 2.7 x

(1) Siehe Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.

GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited) Bereinigtes EBITA, abzüglich der gezahlten Ertragsteuern: Nine Months Ended September 30, Year Ended Trailing Twelve Months Ended (In millions) 2025 2024 December 31, 2024 September 30, 2025 Adjusted EBITA(1) $ 379 $ 339 $ 508 $ 548 Less: Cash paid for income taxes (35 ) (26 ) (43 ) (52 ) Adjusted EBITA, net of income taxes paid(1) $ 344 $ 313 $ 465 $ 496

(1) Siehe Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung.