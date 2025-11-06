Überlebensvorteil : Mit Zeta-BC-007 behandelte Mäuse überlebten länger als 60 Tage, im Gegensatz zu denen, die Tamoxifen (TAM) oder Abemaciclib (ABE) erhielten

Tumorverkleinerung : Zeta-BC-007-Kombinationen reduzierten das Tumorvolumen um bis zu 66 %, verglichen mit 34 (TAM) und 15 (ABE)

Synergistische Zytotoxizität : NaN und ABE reduzierten gemeinsam die Zellproliferation in vitro um 60 %, was auf synergistische Effekte hindeutet

Keine Tumoraktivität : Die Histologie zeigte keine Ki67-Färbung und eine erhöhte Nekrose in den mit Zeta-BC-007 behandelten Tumoren

Immunaktivierung : Die behandelten Mäuse wiesen eine erhöhte Makrophageninfiltration und einen Anstieg der zirkulierenden Monozyten auf

Zetagen Therapeutics, ein privat geführtes biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das wegweisende, neuartige zielgerichtete Therapien für primären und metastasierten Brustkrebs entwickelt, gab heute bekannt, dass sein Abstrakt mit dem Titel "Increased Survival in Nude Mice Inoculated with MCF7 Breast Cancer (BC) in the Mammary Fat-Pad Achieved via a Single Injection of a Lipid-like Hydrogel Emulsion Containing a New Molecular Entity (NME) and N-ally Noroxymorphone (NaN) Compared to Tamoxifen (TAM) and Abemaciclib (ABE)" angenommen wurde und am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2025 vorgestellt wird.

Im direkten Vergleich mit den Standardtherapien Tamoxifen und Abemaciclib (d. h. Verzenio) zeigte eine einzelne intratumorale Injektion von Zeta-BC-007 eine signifikant bessere Wirksamkeit als beide Wirkstoffe. Mäuse, die mit Zeta-BC-007 behandelt wurden, das NME NaN ABE enthielt, zeigten bis zum 60. Tag eine Verringerung des Tumorvolumens um 66 und eine vollständige Abwesenheit von Tumoraktivität, während alle Mäuse in den TAM- und ABE-Gruppen der Krankheit erlagen.

"Zeta-BC-007 stellt einen bedeutenden Fortschritt in der intratumoralen Krebstherapie dar. Durch die Kombination einer neuartigen molekularen Einheit mit synergistischen Therapeutika in einem lipidbasierten Hydrogel haben wir in präklinischen Modellen nicht nur eine überlegene tumorzerstörende Wirkung, sondern auch eine verlängerte Überlebenszeit nachgewiesen. Diese Ergebnisse bestärken uns in unserem Engagement für die Entwicklung lokalisierter, nicht-systemischer Therapien, die die Grenzen der konventionellen Krebsbehandlung in Frage stellen."

Bryan S. Margulies, PhD, Mitbegründer und CSO, Zetagen Therapeutics

"Diese Ergebnisse markieren einen entscheidenden Moment auf unserem Weg zur Neudefinition der primären Brustkrebsbehandlung", erklärte Joe C. Loy, CEO von Zetagen Therapeutics. "Die Fähigkeit von Zeta-BC-007, durch eine einzige lokale Injektion eine starke tumorzerstörende Wirkung zu erzielen ohne systemische Toxizität -, stellt eine neue Grenze in der Onkologie dar. Wir sind davon überzeugt, dass diese Plattform das Potenzial besitzt, die Behandlung solider Tumore zu revolutionieren."

Details zur Präsentation:

Abstraktnummer: 3638

3638 Präsentationsnummer: PSA-06-30

PSA-06-30 Titel der Präsentation: Increased Survival in Nude Mice Inoculated with MCF7 Breast Cancer (BC) in the Mammary Fat-Pad Achieved via a Single Injection of a Lipid-like Hydrogel Emulsion Containing a New Molecular Entity (NME) and N-ally Noroxymorphone (NaN) Compared to Tamoxifen (TAM) and Abemaciclib (ABE)

Posterpräsentationen: Donnerstag, 11. Dezember 2025, 17:00 bis 18:30 Uhr CST

Über ZetaPrime (Zeta-PBC-007)

ZetaPrime ist eine neoadjuvante Therapie für primären HR+-Brustkrebs, die für die lokoregionale Verabreichung nach der Diagnose entwickelt wurde. Durch die Verwendung eines proprietären hydrogelähnlichen Lipidträgers ermöglicht die neuartige Formulierung die kontrollierte Freisetzung mehrerer kleiner Moleküle -darunter unsere neuartige molekulare Einheit in Kombination mit anderen fettlöslichen Wirkstoffen, einschließlich CDK4- oder CDK4/6-Proteinhemmern anderer Unternehmen oder beliebigen Krebsmedikamenten.ZetaPrime wurde für die Löslichkeit im Fettgewebe entwickelt und stellt einen bahnbrechenden intratumoralen Ansatz für die adjuvante Therapie dar, der auf primären Brustkrebs abzielt. Das Ziel besteht darin, Nebenwirkungen zu mindern, die Notwendigkeit von Lumpektomien und Mastektomien zu reduzieren, die Strahlenexposition zu verzögern und die Überlebensrate der Patientinnen zu verbessern.

Über Zetagen Therapeutics

Zetagen entwickelt derzeit drei neuartige Medikamente mit der Zeta-Plattform: ZetaMet (Zeta-BC-003) zur Behandlung von metastasiertem Brustkrebs in den Knochen, ZetaMast (Zeta-MBC-005) für Brustkrebs-Lebermetastasen (BCLM) und ZetaPrime (Zeta-PBC-007) zur Behandlung von primärem HR+-Brustkrebs. Alle drei Medikamente zeigen vielversprechende Ergebnisse. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.zetagen.com. Die gesamte Zeta-Plattform ist für die intratumorale Verabreichung konzipiert, um die Off-Target-Toxizität zu reduzieren. Dabei kommen proprietäre Trägerstoffe zum Einsatz, von denen einige unsere neue molekulare Einheit enthalten. Das USPTO hat Zetagen Patente und Ansprüche für die Zusammensetzung aller drei Therapeutika erteilt.

Bevorstehende Veranstaltungen von Zetagen

Zetagen wird am San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2025 und an der JP Morgan Healthcare Conference 2026 teilnehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 sowie des Private Securities Litigation Reform Act in der jeweils gültigen Fassung, einschließlich solcher, die sich auf die Produktentwicklung des Unternehmens, klinischen und behördlichen Zeitplänen, Marktchancen, Wettbewerbsposition, möglichen oder angenommenen zukünftigen Betriebsergebnissen, Geschäftsstrategien, potenziellen Wachstumschancen und anderen Aussagen, die vorausschauender Natur sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen über die Branche und die Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements. Quelle: Zetagen Therapeutics, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251104563586/de/

Contacts:

Investorenanfragen:

Zetagen Therapeutics, Inc.

E-Mail: InvestorRelations@zetagen.com



Strategische Anfragen:

Joe C. Loy, CEO

E-Mail: jloy@zetagen.com