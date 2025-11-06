Hochtief schraubt die Gewinnziele für 2025 deutlich nach oben. Der Baukonzern profitiert von einer starken Entwicklung in den USA und steigenden Margen im Kerngeschäft. Anleger reagieren begeistert - die Aktie, seit der Empfehlung des AKTIONÄR im März 2023 mehr als verdreifacht, erreicht ein neues Rekordhoch.Hochtief bleibt auf Erfolgskurs. Der MDAX-Konzern hat am Donnerstag seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr kräftig angehoben. Statt eines operativen Konzerngewinns von 680 bis 730 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
