Was gestern noch als digitale Zockerei für Spekulanten abgetan wurde, ist heute ein strategisches Muss im Portfolio der Wall-Street-Elite. Traditionelle Hedgefonds, lange die schärfsten Kritiker, drängen mit Macht in den Kryptomarkt. Der Treiber dieser Kehrtwende dürfte allerdings manche überraschen: Es ist nicht allein die Gier nach Rendite, sondern die industriefreundliche Politik aus dem Weißen Haus.Jahrelang zögerten sie, nun greifen sie zu. Der Anteil traditioneller Hedgefonds mit Krypto-Anlagen ...

