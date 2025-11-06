kundenservice@finanzen100.de

Nach den Verlusten vom Vortag haben die US-Börsen am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Im Blickpunkt standen vor allem die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP, die signalisierten, dass die US-Privatwirtschaft im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als zuvor erwartet. Wegen des anhaltenden Shutdowns der Regierungsbehörden gibt es derzeit keine offiziellen Arbeitsmarktdaten. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,48 % bei 47.311 Punkten, während der marktbreitere S&P 500 um 0,37 % auf 6.796 Punkte zulegte. Der Technologieindex Nasdaq 100 toppte das noch und schloss 0,72 % höher bei 25.620 Punkten. Nach der Kurserholung vom Vortag schwächelt der Dax heute Morgen im frühen Handel und rutschte unter die Marke von 24.000 Punkten. Aktuell notiert der deutsche Leitindex bei 29.940 rund 0,4 % im Minus.