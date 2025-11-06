Das Startup Quantinuum hat seinen Quantencomputer der dritten Generation vorgestellt, der sich leichter skalieren lassen soll als konkurrierende Ansätze. Das in den USA und Großbritannien ansässige Unternehmen Quantinuum hat heute Helios vorgestellt. Dabei handelt es sich um seinen Quantencomputer der dritten Generation, der über eine erweiterte Rechenleistung und eine beeindruckende Fehlerkorrektur verfügt. Das Unternehmen gibt an, nur zwei physische ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.