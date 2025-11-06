Die US-Börsen haben sich am Mittwoch nach den Verlusten vom Vortag wieder erholt. Im Fokus standen die ADP-Arbeitsmarktdaten, die einen stärkeren Beschäftigungszuwachs in der US-Privatwirtschaft als erwartet zeigten. Vor US-Handelsstart zeigt sich nicht nur auf Index-Ebene ein freundlicheres Bild, sondern auch bei Palantir.Nicht nur die positiven Arbeitsmarktdaten sorgen für eine Stabilisierung nach dem schwachen Wochenstart. Auch die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hellt sich auf - ein weiteres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
