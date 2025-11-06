© Foto: Alexander Limbach - Zoonar.com/Alexander Limbach

Nel ASA meldet den größten PEM-Auftrag der Firmengeschichte. Der 50-Millionen-Dollar-Deal bringt Rückenwind für Aktie und Anlegerfantasie.Nach Monaten der Stille meldet sich Nel ASA mit einem Paukenschlag zurück. Der norwegische Spezialist für Elektrolyse-Systeme hat einen festen Auftrag über mehr als 50 Millionen US-Dollar erhalten. Damit feiert das Unternehmen sein Comeback in einem Markt, der zuletzt unter Druck geraten war. Wie Nel am Mittwochabend bekannt gab, stammt der Auftrag von Kaupanes Hydrogen AS und HyFuel AS, zwei Projekten im Heimatmarkt Norwegen. Beide Anlagen sollen eine Leistung von jeweils rund 20 Megawatt erreichen und basieren auf den containerisierten PEM-Systemen vom …