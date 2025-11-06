Straßburg (ots) -Pop-Ikone, Mutter und Stimme einer Generation: Die neue ARTE-Dokumentation, die ab dem 28. November online und im TV (21.40 Uhr) zu sehen sein wird, zeichnet das Leben und die Karriere von Nena nach. Neben ihrer Musik als kulturellem Phänomen beleuchtet Heike Sittners Portrait Nena als Mutter und Inspiration für viele Wegbegleiter und Fans.Entlang ihrer Songs und zeitgeschichtlicher Eckpunkte zeichnet die Dokumentation die entscheidenden Lebensetappen Nenas nach. Nena war nicht nur das Gesicht der Neuen Deutschen Welle, sondern musste sich auch in einer männerdominierten Musikbranche behaupten. Darüber hinaus ist sie Mutter und Familienmensch.Ihr Welthit "99 Luftballons" öffnet die Tür zu einem interessanten Nena-Kosmos. Der Song wurde zum Siegeszug, Nena wurde zur Botschafterin und zum Megastar. Noch immer steht sie auf der Bühne und feiert als Künstlerin zahlreiche Comebacks. Und: Nena macht einfach immer ihr Ding.Nena, vom Teenie-Idol zur Poplegendeab 28. November auf arte.tv / im TV: Freitag, 28. November 2025 um 21.45 UhrPressekontakt:Irina Lehnert / Referentin für Presse und PR / irina.lehnert@arte.tv / +33 3 90 14 21 51Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056872/100936442