Donnerstag, 06.11.2025
Kanadas neuer Technologie-Champion: Telescope erhält bis zu 3,36 Mio. $ staatliche Förderung
Dow Jones News
06.11.2025 16:09 Uhr
TAGESVORSCHAU/Freitag, 7. November (vorläufige Fassung)

=== 
  06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q 
  06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analysten-/Pressekonferenz 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz September 
     kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +17,2 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:  -0,5% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE: +0,8% gg Vm 
     zuvor:  -1,3% gg Vm 
  08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q 
  08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q 
*** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Fed-Vize-Chairman Jefferson 
*** 14:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Fireside Chat bei Bundesbank-Konferenz 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November 
     PROGNOSE: 53,0 
     zuvor:  53,6 
*** 21:00 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zu "Stablecoins and Monetary Policy" 
 
***   - CN/Handelsbilanz Oktober 
     PROGNOSE: +97,70 Mrd USD 
     zuvor:  +90,45 Mrd USD 
     Exporte 
     PROGNOSE: +2,8% gg Vj 
     zuvor:  +8,3% gg Vj 
     Importe 
     PROGNOSE: +2,3% gg Vj 
     zuvor:  +7,4% gg Vj 
 
    - DE/Länderrating Deutschland, (Moody's) 
===

