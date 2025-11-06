DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 7. November (vorläufige Fassung)

=== 06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analysten-/Pressekonferenz *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Handelsbilanz September kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +17,2 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Importe PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q *** 13:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Gespräch mit Fed-Vize-Chairman Jefferson *** 14:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Fireside Chat bei Bundesbank-Konferenz *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,6 *** 21:00 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zu "Stablecoins and Monetary Policy" *** - CN/Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: +97,70 Mrd USD zuvor: +90,45 Mrd USD Exporte PROGNOSE: +2,8% gg Vj zuvor: +8,3% gg Vj Importe PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +7,4% gg Vj - DE/Länderrating Deutschland, (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

November 06, 2025 09:34 ET (14:34 GMT)

