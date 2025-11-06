Mainz (ots) -ZDF-ProgrammänderungWoche 49/25Di., 2.12.Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:20.15 Marie Brand und der entsorgte Mann (VPS 20.14/HD/AD/UT)Marie Brand Mariele MillowitschJürgen Simmel Hinnerk SchönemannDr. Gustav Engler Thomas HeinzeJasmin Schulte Ceci ChuhJuna Becker Ricarda SeifriedLeslie Hollmann Vidina PopovMonika Schottbusch Tanja SchleiffPatrick Schottbusch Joachim RaafKai Milas Emanuel FellmerKonstantin Stark Lenn KudrjawizkiAnnika Schön Laura Louisa GardeSimon Weiland Christoph BertramMarcel Vogel Carsten CanigliaAnton Baumer Björn JungAli Halabi Mo Ahmadiund andereSchnitt: Anke BertholdMusik: Hansjörg KohliKamera: Paul PieckBuch: Timo BerndtRegie: Oliver Schmitz(Erstsendung 18.5.2022)Deutschland 2022Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. November 2026("besseresser: Die Tricks von IKEA - Köttbullar, Hotdog & Co." und" besseresser: Die Tricks von Haribo, Intersnack & Co." entfallen.Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)Mi., 3.12.Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten:20.15 sportstudio live (VPS 20.14/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)DFB-Pokal, Achtelfinale1. FC Union Berlin - FC Bayern MünchenÜbertragung aus BerlinIn der Halbzeitpause:gegen 21.30 heute journal (VPS 21.45)Verlängerung und Elfmeterschießen möglichanschl.Zusammenfassungen weiterer Spiele:Hamburger SV - Holstein KielSC Freiburg - SV Darmstadt 98VfL Bochum - VfB Stuttgart23.30 Markus Lanz (VPS 23.15)0.45 heute journal update (VPS 0.30)1.00 auslandsjournal - die doku: Ein Jahr nach dem Sturz Assads (VPS 0.45)1.30 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 1.15)1.55 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 1.40)2.15 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 2.00)2.45 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 2.30)3.10 Wozu noch ackern? Landwirtschaft in Gefahr (VPS 2.55)3.40 plan b: Ackern gegen den Klimawandel (VPS 3.25)4.10 plan b: Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft (VPS 3.55)4.40- Bares für Rares - Händlerstücke (VPS 4.55)5.30("Stubbe - Ausgeliefert", "auslandsjournal" und "Die Spur" entfallen.)Do., 4.12.17.15 sportstudio liveBitte Korrektur beachten:Weltcup SkispringenBitte streichen: SkisprigenPressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6153155