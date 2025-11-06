China und die USA vereinbaren beim Treffen der Staatschefs Xi und Trump eine Pause im Handelsstreit. Eine Riesenchance für Anleger Die USA und China sind mit Abstand die beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Gemeinsam kommen sie auf eine Wirtschaftsleistung (BIP) von knapp 50 Billionen Dollar. Wenn sich diese beiden Giganten wirtschaftlich annähern, hat das massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft - und auf die Börsen.Die jüngsten Signale ...

