© Foto: Marijan Murat - dpa

Nach Zitterbewegungen an der Börse folgt die Erleichterung: D-Wave hat explosive Wachstumszahlen gemeldet und hält trotz Marktflattern Kurs.D-Wave Quantum hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und damit seine Position als einer der führenden Entwickler im Quantencomputing-Markt untermauert. Der Umsatz stieg um fast 100 Prozent auf 3,7 Millionen US-Dollar und lag damit deutlich über der Prognose von 3,03 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Verlust verringerte sich auf 5 Cent je Aktie nach 12 Cent im Vorjahr. CEO Alan Baratz zeigte sich zufrieden: "Unsere starken Ergebnisse im dritten Quartal spiegeln die Dynamik wider, die wir in allen Bereichen unseres Geschäfts …