Zusammenarbeit zwischen Google und Apple

Apple plant, seinen Sprachassistenten grundlegend zu überarbeiten. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals "Bloomberg" soll dabei künftig auch Künstliche Intelligenz von Google zum Einsatz kommen. Demnach wird Googles KI "Gemini" in den Sprachassistenten von Apple "Siri" integriert. Zuvor hatte Apple verschiedene KI-Systeme getestet, darunter ChatGPT von OpenAI und Claude von Anthropic, sich letztlich aber für Googles Lösung entschieden.



Mit dieser Kooperation will Apple offenbar den Rückstand im Wettbewerb um generative KI aufholen. Bereits auf der letzten Bilanzpressekonferenz hatte CEO Tim Cook angekündigt, dass Siri künftig mit mehreren Chatbots zusammenarbeiten könnte. Langfristig strebt Apple jedoch an, eigene KI-Modelle zu entwickeln.















