Frankfurt (ots) -Zum 45. DFB-Bundestag am Freitag, den 7. November 2025, am DFB-Campus in Frankfurt präsentiert sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit einem umfassend erneuerten Markenauftritt.Zum Ende des 125. Jubiläumsjahres ist das Rebranding kein Selbstzweck, sondern ein strategisches Instrument, um das Erscheinungsbild nach innen erlebbar zu machen und nach außen zu schärfen. Dabei bestand die Herausforderung darin, einen ganzheitlichen Markenauftritt zu entwickeln, der sowohl den vielfältigen Aufgaben als auch den hohen Erwartungen unterschiedlicher Interessengruppen gerecht wird, mit dem Ziel, klar, emotional und markenbildend zu sein.Logo als Ausdruck der DFB-WerteIm Zentrum steht ein modern interpretiertes DFB-Logo, das bewusst auf Reduktion setzt. Durch die konzentrierte Formsprache wird das Logo prägnanter, zeitloser und in digitalen Kontexten leichter anwendbar. Das Innenleben des Logos wird zukünftig als 3D-Superzeichen eingesetzt. Es dient als weiteres Designelement und symbolisiert die Einheit der Wirkungsdimensionen: Organisation, Gesellschaft und Sport in der Verbandsarbeit. So entsteht ein flexibles, lebendiges Markensystem, welches die Profilschärfung des DFB über das Design vermittelt.Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Mit der Erneuerung seiner Dachmarke setzt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein sichtbares Zeichen für seine strategische Weiterentwicklung. Im Jubiläumsjahr blickt der Verband nicht nur auf eine traditionsreiche Geschichte zurück, sondern richtet den Blick bewusst nach vorn: Der neue Markenauftritt steht für Klarheit, Innovationskraft und Modernität und spiegelt die Vielfalt des deutschen Fußballs wider - von der Basis bis zur Spitze, von den Nationalmannschaften bis zum Amateurbereich."Grün bleibt die Leitfarbe des Rebrandings und steht in vielfältigen Nuancen als Symbol für die Vielfalt der Sportplätze in Deutschland. Neon bringt Energie und Bewegung ins Design, inspiriert von Trainingsleibchen und Trainingsequipment auf deutschen Plätzen. Blauviolett ergänzt als Kontrast und ist zeitgleich eine Hommage an das DFB-Gründungslogo. Das Farbkonzept verbindet Tradition und Zukunft - klar, lebendig und aufmerksamkeitsstark.Rollout mit Beginn des DFB-BundestagsMit dem neuen Markenauftritt unterstützt der DFB seinen langfristigen Strategieprozess, der weit über das Design hinausgeht. Er markiert den Beginn einer zielgerichteten, nachhaltigen und imagebildenden Markenführung, in der der Verband nicht nur den deutschen Fußball zukunftsorientiert entwickelt, sondern seine gesellschaftliche Rolle aktiv gestaltet.Der neue Markenauftritt wurde gemeinsam mit der Design- und Branding-Agentur Strichpunkt entwickelt. Er wird ab sofort sukzessive über alle relevanten Kommunikationskanäle und Touchpoints hinweg ausgerollt. Auch bereits der DFB-Bundestag auf dem DFB-Campus in Frankfurt selbst wird in das neue Erscheinungsbild integriert.Pressekontakt:Christopher Flatoyellow house GmbHchris.flato@yellowhouse.gmbhOriginal-Content von: yellow house GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177678/6153183