Die Finanzaufsicht BaFin warnt aktuell eindringlich vor diesem Angebot, bei dem Anleger im schlimmsten Fall ihr ganzes Geld verlieren können. Was Sie jetzt unbedingt beachten sollten, um nicht auch ein Opfer dieses Betruges zu werden. Die Betrugsfälle im Internet nehmen immer mehr zu, Anleger verlieren jährlich Millionen - einigen Schätzungen zufolge sogar Milliardensummen. Nun warnt die Finanzaufsicht BaFin Investoren explizit vor einem aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
