Apples neue In-Ear-Stöpsel verursachen bei manchen Nutzern unschöne Nebengeräusche. Was genau das auslöst und wie verbreitet es ist, wird gerade untersucht. Seit Oktober häufen sich in verschiedenen Communitys wie Reddit und Apples offiziellem Forum Berichte über Probleme mit den Airpods Pro 3. Betroffene beschreiben unangenehme Störgeräusche, die besonders bei Druckveränderungen - etwa im Flugzeug - auftreten. Interessanterweise bemerken viele Nutzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
