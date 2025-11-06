Polestar eröffnet gemeinsam mit Koch Automobile einen neuen Polestar Space in Berlin-Moabit. Damit steigert der Hersteller seine Präsenz in Deutschland weiter: Erst kürzlich hat die chinesisch-schwedische Marke auch neue Standorte in Offenbach und Saarbrücken eingeweiht. In Berlin handelt es sich genau genommen nicht um einen neuen, zusätzlichen Space, sondern Polestar gibt an, nach Berlin-Moabit (Huttenstr. 50) umzuziehen, um sich zu vergrößern ...

