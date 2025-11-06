Wir haben für Sie heute ein echtes Statement im Kleinwagensegment: Renault feiert die Weltpremiere des Twingo E-Tech Electric. Er ist ein elektrischer Retro-Flitzer geworden, der vieles anders macht - und vor allem zeigen soll, dass Elektromobilität auch unter 20.000 Euro funktionieren kann. Kleinwagen sind in den letzten Jahren fast komplett vom Neuwagenmarkt verschwunden - egal ob mit oder ohne Auspuff. Zu viele EU-Vorschriften, zu teuer in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...