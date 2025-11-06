Völklingen (ots) -Globus Baumarkt ist stolz auf seine Nachwuchskräfte: Im Sommer 2025 haben bundesweit 21 von insgesamt 279 Azubis ihre Abschlussprüfung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) mit "sehr gut" bestanden."Zu diesem Erfolg gratulieren wir unseren Absolventen herzlich. Es freut uns, dass wir jedes Jahr aufs Neue so viele motivierte und engagierte Auszubildende zu ihrem Abschluss begleiten dürfen", so Barbara Sauter, Leiterin Personalentwicklung bei Globus Baumarkt. "Von Anfang an werden unsere Azubis von Azubi-Paten begleitet und praxisnah in vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Uns ist es wichtig, ihre Kompetenzen zu entwickeln sowie die Kundenorientierung, Teamarbeit und Eigenverantwortung zu fördern."Ann Kathrin, eine der Top-Absolventinnen wurde in ihrem Ausbildungsmarkt übernommen und ist Verkäuferin im Bereich Garten: "Während meiner Ausbildung bei Globus Baumarkt fand ich es super, dass ich jederzeit Fragen auch abteilungsübergreifend stellen konnte und immer Unterstützung bekam. Die Ausbildung war wirklich lehrreich, interessant und hat mich persönlich wie fachlich weitergebracht. Jetzt freue ich mich darauf, mein Wissen weiter auszubauen, denn man lernt im täglichen Kontakt mit Kunden immer viel dazu."Bei Globus Baumarkt gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich an einem der 90 Standorten in Deutschland und Luxemburg zu entfalten, vorausgesetzt, man begeistert sich für den Handel. Ein gutes Beispiel dafür zeigt der Lebenslauf von Christoph: "Meine beste Entscheidung war es, bei Globus Baumarkt als Azubi zum Kaufmann im Einzelhandel zu starten. Ich war überrascht, wie sehr sich das Unternehmen für seine Azubis und Mitarbeiter einsetzt und die berufliche Entwicklung unterstützt. So bin ich innerhalb von elf Jahren vom Azubi zum Teamleiter und nun stellvertretender Marktleiter geworden."Zum Ausbildungsstart im September hat Globus Baumarkt 312 neue Azubis begrüßt. Neben Ausbildungen in 14 Berufen bietet das Unternehmen ein Duales Betriebswirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt Handel an und eröffnet auch Quereinsteigern Karrierechancen.Über Globus BaumarktDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der "Baumarktstudie" von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.Auch gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-baumarkt.deOriginal-Content von: Globus Baumarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/6153191