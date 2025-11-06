© Foto: Unsplash

Vor den Quartalszahlen nimmt der Druck zu: Goldman Sachs hat einen 53 Prozent-Anstieg bei Leerverkäufen gegen Xiaomi gemeldet. Die Analysten sehen das Papier als "Konsens-Short".Die Skepsis gegenüber Xiaomi wächst deutlich. Laut einem aktuellen Bericht von Goldman Sachs verstärken Hedgefonds ihre Short-Positionen gegen den chinesischen Technologiekonzern massiv. Im sogenannten Prime Book der Bank stiegen die Leerverkaufspositionen in der vergangenen Woche um 53 Prozent. Auch an den High-Touch-Desks sei es zu vermehrten Verkäufen gekommen, angeführt von Pensions- und Hedgefonds, heißt es in einer Mitteilung der Goldman-Vertriebsabteilung. Das Fazit der Analysten: Xiaomi sei "zumindest …