PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 06, 2025, ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement, gab bekannt, dass das Unternehmen im Bericht "Active Data Architecture" von Dresner Advisory Services für das Jahr 2025 als einer der besten Anbieter ausgezeichnet wurde. Dresner definiert eine "Active Data Architecture" als eine Architektur, die "eine plattformunabhängige Schicht zwischen physischen Datenspeichern und Datenverbrauchsstellen unterstützt", um die Herausforderungen zu bewältigen, denen viele Unternehmen bei der Aufrechterhaltung der Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit ihrer Dateninfrastrukturen gegenüberstehen. Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich Denodo den ersten Platz in diesem hart umkämpften Bewertungsbericht, basierend auf seiner Gesamtstärke in den Bereichen Datenintegration, Metadatenmanagement, Data Governance, Leistung und Zugriff auf Active Data Architecture.

Der vollständige, kostenlose Bericht ist hier verfügbar.

Wie im Bericht dargelegt, "ist die Active Data Architecture im Kern eine Abstraktionsschicht, die geschäftliche und physische Strukturen übersetzt. Es handelt sich um eine Architektur, die dynamisch auf Leistung, Skalierbarkeit und Kostenmanagement optimiert ist." Später heißt es: "Im Wesentlichen bietet eine aktive Datenarchitektur (unter anderem) eine Abstraktionsschicht, die es ermöglicht, Daten anwendungsunabhängig zu verwalten und anzuwenden." Aus diesem Konzept der anwendungsunabhängigen Daten ergibt sich der Begriff der semantischen Ebene - eine integrierte, semantisch abgestimmte und konsistente Darstellung von Datenobjekten und Ansichten, die für kritische Geschäftsprozesse und -abläufe erforderlich sind."

Die Denodo-Plattform verkörpert die von Dresner definierten Kernprinzipien und Funktionen der Active Data Architecture. Denodo verfolgt einen logischen Ansatz für das Datenmanagement , der es Unternehmen ermöglicht, Daten anwendungsunabhängig zu verwalten, ohne sie zuvor replizieren zu müssen. Darüber hinaus bietet Denodo eine Vielzahl von Datenintegrationstechniken, darunter Echtzeitintegration über Datenvirtualisierung ; eine universelle semantische Schicht , um Daten für mehrere Benutzergruppen in der alltäglichen Geschäftssprache bereitzustellen; einen voll ausgestatteten Datenmarktplatz ; fortschrittliche KI-gestützte Datenverwaltungsfunktionen ; durchgängige Daten-Governance und -Sicherheit sowie Unterstützung für regulierte, KI-fähige Daten .

"Ein wesentlicher Punkt der Active Data Architecture ist, dass es sich nicht um eine vollständige Erneuerung handelt", erklärte Howard Dresner, Chief Research Officer bei Dresner Advisory Services. "Es handelt sich um eine Weiterentwicklung bestehender analytischer Dateninfrastrukturen wie Datenintegrationsfunktionen, Data Warehouses usw., um den Anforderungen immer komplexerer, vielfältigerer und verteilterer BI- und Analyseanwendungsfälle und -anwendungen gerecht zu werden. Wir gratulieren Denodo dazu, dass das Unternehmen in diesem Bericht zum zweiten Mal in Folge als einer der besten Anbieter bewertet wurde."

Der Bericht "Active Data Architecture" ist Teil der Marktstudien "Wisdom of Crowds®" von Dresner und basiert auf einer Umfrage unter mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sowie auf Crowdsourcing und Kunden-Communitys von Anbietern. Dresner überprüft sorgfältig alle Antworten der Befragten, um sicherzustellen, dass nur qualifizierte Teilnehmer berücksichtigt werden. Unternehmensdienstleistungen und Fertigung stellen die größten Branchen dar, die im Bericht für 2025 vertreten sind, gefolgt von Technologie.

"Wir haben uns sehr gefreut, zu erfahren, dass die Denodo-Plattform erneut zum führenden Technologieanbieter für Active Data Architecture gewählt wurde", so Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. "Der Bericht erwähnt, dass 60 % der Befragten semantische Schichten in der aktiven Datenarchitektur als "entscheidend" oder "sehr wichtig" erachten. Mit unseren Funktionen für logisches Datenmanagement ist die semantische Schicht der Denodo-Plattform äußerst leistungsstark und erstreckt sich über Lakehouses und alle isolierten Anwendungen hinweg, um Daten automatisch in die alltägliche Geschäftssprache zu übersetzen."

Mit diesem Bericht erhalten Leser wichtige Einblicke in die Leistung von Anbietern, um während des gesamten Prozesses der Anbieteridentifizierung und -auswahl fundierte Vergleiche mit Branchenstandards anzustellen.

