Donnerstag, 06.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kanadas neuer Technologie-Champion: Telescope erhält bis zu 3,36 Mio. $ staatliche Förderung
WH SelfInvest
06.11.2025 17:00 Uhr
2 Tage, 18 Referenten, kostenfrei! Livestream der World of Trading aus Frankfurt

Die größte Tradingmesse im deutschsprachigen Raum, die World of Trading, rückt immer näher.

Ein besonderes Highlight bietet der Raum "Bulle & Bär im Visier". Am 07. und 08. November erleben Sie 2 Tage in Folge erstklassige Top-Referenten.

Und es gibt noch ein weiteres Highlight: Beide Tage werden als Livestream übertragen.

Hierdurch können Sie das Programm bequem von zu Hause verfolgen und erhalten im Nachgang die Aufzeichnung der Vorträge.

Freitag, 07.11.2025

09:00Börse im Team Arne & Falk ElsnerJahresendrallye 2025 - Transparente Strategien, echte Trades - unser Weg durch die Jahresendrallye
10:00Matthias von Mitschke-Collande (Goldesel)Trotz Vollzeitjob erfolgreich Aktien traden, so geht's!
11:00Randolph RothWie können Sie Optionen nutzen, um ihr Portfolio zu optimieren
12:00Thorsten HelbigWie man systematisch Dax und EUR/USD handelt
13:00Rene BerteitDie heißesten Aktien für den Jahreswechsel
14:00Vincenzo ZinnáOptionshandel: Straddle oder doch lieber Strangle? Wann, wieso?
15:00Michael HinterleitnerWie du Buy & Hold locker schlägst mit 30min/ Tag
16:00Stefan FröhlichHandelssysteme nach dem Baukastenprinzip - so einfach kann es sein
17:00Samuel WartmannHandelsstrategien die wirklich funktionieren

Samstag, 08.11.2025

09:00Dr. Daniel SinnigTop Swing Trades in nur 10 Minuten - perfekt für alle mit wenig Zeit
10:00Sascha GebhardDeutsche Aktien im Check - Wo könnte sich der Einstieg lohnen?
11:00Bastian GaluschkaAktien mit X-Faktor: So identifiziere und handle ich potenzielle Vervielfacher
12:00Andrei AnissimovRegelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften
13:00René WolframIn 5 Schritten zur Gewinner-Strategie
14:00Stefan BehleitKrypto neu gedacht - sicher, reguliert, transparent
15:00Thomas HartmannFinanziell frei mit 3 Std/ Woche: Die Erfolgsstrategie in weniger als 5 Jahren von zu Hause aus
16:00Fritz GerhagerWie mit Optionen ein zusätzliches Einkommen aufgebaut werden kann - auch neben Beruf & Familie

Zögern Sie nicht, melden Sie sich an und sichern Sie sich einen der begehrten Plätze - komplett kostenfrei.

Wir freuen uns auf Sie,

Ihr Team von WH SelfInvest

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

Investitionen in digitale Vermögenswerte gelten als hochspekulative Anlagen und unterliegen einer hohen Volatilität und sind daher möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob digitale Vermögenswerte für ihn geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie diesen handeln.

Vergangene Ergebnisse und Resultate aus Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob der Investui Service für ihn geeignet ist. Alle Investitionen bergen ein hohes Risiko. Es gibt keine Garantie auf Gewinne.

