Der britische Chipdesigner Arm hat mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal für eine positive Überraschung gesorgt. Die Aktie reagiert mit Kursaufschlägen und bestätigt den jüngsten Aufwärtstrend. Sind jetzt sogar neue Rekorde möglich oder sollten Anleger besser Gewinne realisieren? Erwartungen in Q2 übertroffen Das im britischen Cambridge beheimatete Unternehmen hat den Umsatz in den drei Monaten bis September, dem zweiten Quartal im Geschäftsjahr ...

