FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 129,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,66 Prozent.

Enttäuschend ausgefallene deutsche Industriedaten stützten die Anleihen etwas. Die Gesamtproduktion ist im September zwar gestiegen. Das Plus blieb jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das deutliche Minus vom Vormonat konnte so bei weitem nicht ausgeglichen werden.

"Zudem geht das Plus alleine auf den Autosektor zurück, dessen Produktion im Vormonat durch die relativ späte Lage der Werksferien gedrückt worden war", kommentierte Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank. "Angesichts der bis zuletzt stagnierenden Auftragseingänge ist wohl erst für das kommende Jahr mit einer wieder höheren Produktion zu rechnen, wenn das schuldenfinanzierte Fiskalpolitik der Regierung seine Wirkung entfalten wird."

In den USA wurden am Nachmittag angesichts der teilweisen Schließung der Bundesbehörden (Shutdown) keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Der sogenannte Shutdown dauert seit 1. Oktober an - so lange wie noch nie in der US-Geschichte. Republikaner und Demokraten können sich nicht auf einen Haushalt einigen./jsl/he