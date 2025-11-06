Mit der Einführung von Nutzernamen will Whatsapp endlich Schluss machen mit dem Zwang, die eigene Telefonnummer preiszugeben. Jetzt steht fest, wann das neue Feature kommt - und warum es nicht nur Privatnutzer:innen, sondern auch Unternehmen betrifft. Die Nutzernamen in Whatsapp rücken näher. Nachdem das Feature bereits 2024 in Betaversionen gesichtet worden war und Meta Mitte 2025 bereits Regeln für die Erstellung der Nutzernamen implementiert hat, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.