De.mem übernimmt Core Chemicals - Wachstum im Goldsektor nimmt Fahrt auf

Anzeige / Werbung

De.mem Ltd (ASX: DEM) hat die angekündigte Übernahme von Core Chemicals Pty Ltd, einem Spezialchemikalienlieferanten für den Goldbergbausektor in Westaustralien, nun finalisiert. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 3 Millionen $. Damit setzt das auf dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung spezialisierte Unternehmen seinen strategischen Wachstumskurs fort - insbesondere im Bereich der ressourcenstarken Goldindustrie.

Mit der Akquisition sichert sich De.mem Zugang zu einem bestehenden Kundenportfolio im bedeutenden Goldbergbaugebiet Westaustraliens. Core Chemicals beliefert aktuell 18 Goldminen-Kunden mit Spezialchemikalien, die zur Optimierung der Goldgewinnung beitragen - insbesondere zur Rückgewinnung feinster Goldpartikel aus Abfallströmen.

Starke Zahlen und wiederkehrende Umsätze

Core Chemicals wurde erst 2022 gegründet, hat sich jedoch bereits fest im Markt etabliert. Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 erzielte das Unternehmen rund 4 Millionen $ Umsatz sowie einen Vorsteuergewinn von rund 730.000 $. De.mem strebt an, die bestehenden Kundenbeziehungen durch Cross-Selling gezielt auszubauen und Synergien zu heben.

Die Akquisition bringt auf pro-forma Basis ein bereinigtes EBITDA von rund 1,6 Millionen $ ein. Zugleich verfügt die Gruppe per 30. September 2025 über eine solide Barmittelposition von rund 3,7 Millionen $ - ein starkes Fundament für weiteres organisches Wachstum.

Cross-Selling-Potenziale und neue Kundenchancen

Ein zentraler Hebel liegt im gegenseitigen Vertrieb: Die Produkte von Core Chemicals werden De.mems 15 bestehenden Goldminen-Kunden angeboten. Gleichzeitig eröffnet das breite Leistungsportfolio von De.mem - insbesondere im Bereich der Wasser- und Abwasseraufbereitung - neue Ansätze bei den Core-Kunden.

Das Marktpotenzial ist groß. Von den insgesamt 175 Goldminen in Australien werden derzeit 142 weder von De.mem noch von Core Chemicals beliefert. Diese Lücke markiert ein erhebliches Expansionsfeld, das De.mem strategisch adressieren möchte.

Geografische Ausweitung und Synergieeffekte

Core Chemicals war bislang ausschließlich in Westaustralien aktiv. Durch die Integration in die De.mem-Gruppe ergibt sich nun die Möglichkeit, das Spezialchemikalienangebot auf die östlichen Bundesstaaten sowie die pazifische Region auszuweiten - etwa nach Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea, wo De.mem bereits aktiv ist.

Zusätzliche Vorteile entstehen durch operative Synergien. Die Integration in die bestehenden Aktivitäten in Perth ermöglicht Kosteneinsparungen von rund 100.000 $. Diese resultieren aus der Zusammenlegung von Unternehmensfunktionen und geringeren Finanzierungskosten.

Wachstum mit Rückenwind aus dem Goldsektor

Mit der Übernahme von Core Chemicals positioniert sich De.mem stärker im Goldsektor - einem Markt, der durch hohe Rohstoffpreise und langfristige Nachfrageaussichten geprägt ist. Dabei bleibt das Unternehmen als Dienstleister relativ unabhängig vom Goldpreis selbst und fokussiert sich auf eine lösungsorientierte, technologiegetriebene Rolle im Wertschöpfungsprozess der Minenbetreiber.

De.mem unterstreicht mit diesem Schritt seinen Anspruch, ein führender Anbieter von Speziallösungen für industrielle Großkunden zu sein - und treibt seine Expansion mit gezielten Übernahmen und organischem Wachstum gleichermaßen voran.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-de-mem-ltd-uebernahme-von-core-chemicals-abgeschlossen/4937790/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post De.mem übernimmt Core Chemicals - Wachstum im Goldsektor nimmt Fahrt aufappeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4