Während die Weltöffentlichkeit auf Israel und die Ukraine blickt, gerät Südamerika zunehmend ins Visier geopolitischer Machtspiele. Der jüngste Brennpunkt: Venezuela.Beim Konflikt zwischen den beiden Nationen geht es nicht primär um Drogen oder Menschenrechte - sondern um strategische Rohstoffe. In einem aufsehenerregenden Statement betonten Vertreter der US-Regierun die Bedeutung der Region für die nationale Sicherheit der USA - unter anderem wegen riesiger Ölreserven, Seltenen Erden, Lithiumvorkommen und Süßwasservorräten. Tatsächlich zeigen Recherchen, dass die USA alte Militärbasen reaktivieren und ihre Präsenz rund um Venezuela massiv ausbauen. Parallel festigt Venezuela seine …