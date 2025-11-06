Xpeng (ISIN US98422D1054) arbeitet mit Hochdruck daran, das klassische Autogeschäft hinter sich zu lassen und als führender Anbieter von künstlicher Intelligenz in der Mobilität aufzutreten. Der chinesische Elektroautohersteller präsentierte jetzt ein umfassendes Programm aus Robotaxis und humanoiden Robotern, die mit selbst entwickelten "Turing"-Chips betrieben werden. Damit rückt das Unternehmen an die Schnittstelle zwischen Fahrzeugbau, Softwareentwicklung und Robotik. Die neuen KI-Chips liefern zusammen 3.000 TOPS Rechenleistung - ein bisher unerreichter Wert in Serienfahrzeugen. In Kombination ...Den vollständigen Artikel lesen ...
