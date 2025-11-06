Baden-Baden (ots) -Andrea Sawatzki übernimmt als Freiburger Anwältin Lou Caspari die Verteidigung eines ProfikillersIm Schwarzwald fällt heute die letzte Klappe zum dritten Film mit Andrea Sawatzki als Verteidigerin Lou Caspari. Sebastian Marka führt Regie bei "Die Verteidigerin: Tötungsabsicht" (AT), zu dem Erol Yesilkaya das Drehbuch schrieb. Lou Caspari ist darin mit einem Mandanten konfrontiert, von dessen Verteidigung ihr vehement abgeraten wird. Gespielt wird der Profikiller Lenzi von Benjamin Sadler, in weiteren Rollen werden u. a. Sergen Meral, Jan Krauter, Dimitri Tellis und Thorsten Merten zu sehen sein. "Die Verteidigerin: Tötungsabsicht" ist eine Produktion der Zum Goldenen Lamm Filmproduktion im Auftrag des SWR für die ARD.Sollte Lou Caspari von diesem Mandat nicht lieber die Finger lassen? Mario Lenzi ist berüchtigt als Profikiller, der im Auftrag der Mafia arbeitet und sich in der Vergangenheit aus allen Anklagen herauswinden konnte. Nun glaubt die Staatsanwaltschaft, eine wasserdichte Beweislage zu haben, und klagt Lenzi des Mordes an einem Mafiaboss und dessen Familie an. Mario Lenzi aber versichert, nichts mit dem Mord zu tun zu haben und hereingelegt worden zu sein, gerade jetzt, wo er ein neues redliches Leben begonnen habe. Lou begibt sich ins Kreuzfeuer der öffentlichen Meinung, als sie nicht nur theoretisch darauf beharrt, dass Lenzi eine unbeeinflusste Verteidigung zusteht, sondern das Mandat tatsächlich übernimmt. Dabei bleibt ihr nicht verborgen, dass Mario Lenzi sie mehr oder weniger subtil zu manipulieren versucht. Lou bleibt an den Fakten und findet tatsächlich Beweise, die Lenzis Unschuld belegen. Sie schafft es, die Anklage abzuwehren. Dass Lenzi nun wieder freikommt, ruft allgemeine Empörung hervor. Lou erhält Todesdrohungen. Als sie sogar verfolgt wird und in Gefahr gerät, entschließt sie sich, im Schwarzwald abzutauchen und das Angebot Mario Lenzis auf Hilfe anzunehmen. Aber Lous Mandant hat bei seinem Angebot nicht ungefährliche Hintergedanken.Das TeamProduzent von "Die Verteidigerin: Tötungsabsicht" (AT) ist Stefan Sporbert. Die Bildgestaltung liegt bei Willy Dettmeyer, Montage Carsten Eder, Szenenbild Olaf Rehahn, Kostümbild Filiz Ertas, Musik Thomas Mehlhorn und Casting Marion Haack. Redakteurin ist Monika Denisch.Erfolgreicher Start für Lou Caspari am FilmMittwoch im ErstenAm 22. Oktober 2025 startete die neue SWR Reihe rund um Andrea Sawatzki als Anwältin in Freiburg und dem Schwarzwald sehr erfolgreich mit über 4 Millionen Zuschauern und Zuschauenrinnen am FilmMittwoch im Ersten und ist weiterhin in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/die-verteidigerin-der-fall-belling/die-verteidigerin-der-fall-belling/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIyNzE4NjE) zu sehen. Der zweite Film, "Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" wird im Frühjahr 2026 im Ersten und der ARD Mediathek zu sehen sein. Das Ausstrahlungsdatum für "Die Verteidigerin: Tötungsabsicht" (AT) steht noch nicht fest.Weitere Informationen unter: http://swr.li/drehende-toetungsabsicht-atDrehstartfoto: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6153214