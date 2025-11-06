Bekanntmachung
Regulierter Markt
Voltabox AG,
Fürth
Wertpapierart: Inhaber-Stammaktien
ISIN: DE000A2E4LE9
bisheriger Name: Voltabox AG
künftiger Name: Voltatron AB
Die Gesellschaft hat ihren Sitz von Paderborn nach Fürth verlegt.
Änderung ab 07. November2025
Frankfurt am Main, den 06. November 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
