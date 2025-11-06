In China sind autonom fahrende Taxis schon sehr beliebt. Jetzt wollen Anbieter wie Pony.ai, We Ride und Baidu ihre Robofahrzeuge auch nach Europa bringen. In Deutschland ist der Einsatz ebenfalls geplant. Chinesische Robotaxis könnten bald auch auf deutschen Straßen unterwegs sein. Wie das Handelsblatt berichtet, verfolgen Anbieter wie Pony.ai und We Ride das Ziel, zeitnah nach Europa zu expandieren. Ob ihnen das gelingt, hängt nicht nur von Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n