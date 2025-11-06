Porsche hat am 05. November in Shanghai seine erste große Entwicklungseinrichtung außerhalb Europas eröffnet. Dort soll vor allem die Software auf den dortigen Kundengeschmack zugeschnitten und die Entwicklungszyklen verkürzt werden. Während die anderen deutschen Autobauer schon seit Jahren Fertigungsstätten und Forschungseinrichtungen im Reich der Mitte betreiben, steuerte Porsche sein China-Geschäft bislang weitestgehend von Stuttgart aus. Im Rahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net