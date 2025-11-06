Porsche hat am 05. November in Shanghai seine erste große Entwicklungseinrichtung außerhalb Europas eröffnet. Dort soll vor allem die Software auf den dortigen Kundengeschmack zugeschnitten und die Entwicklungszyklen verkürzt werden. Während die anderen deutschen Autobauer schon seit Jahren Fertigungsstätten und Forschungseinrichtungen im Reich der Mitte betreiben, steuerte Porsche sein China-Geschäft bislang weitestgehend von Stuttgart aus. Im Rahmen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.