Beta Technologies nimmt beim Debüt an der Wall Street eine Milliarde Dollar frisches Kapital ein und erreicht eine Bewertung von 7,4 Milliarden Dollar. Die VTOL-Technologie soll in den USA in den kommenden 30 Monaten offiziell zugelassen werden. Beta Technologies hat am Dienstag seinen Börsengang in New York vollzogen. Die Aktie schloss bei dem Debüt mit einem Plus von 6 Prozent. Der Hersteller von Elektroflugzeugen hat dabei 29,9 Millionen Aktien ...

