FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag nach seiner späten Aufholjagd zur Wochenmitte wieder deutlich abgerutscht. Überwiegend kräftige Kursverluste bei den großen US-Technologiewerten ließen insgesamt am Markt die Sorgen vor einer Überbewertung und einer womöglich deutlicheren Korrektur nochmals größer werden.

Zum Handelsende verlor der deutsche Leitindex 1,31 Prozent auf 23.734,02 Punkte. Der Schlingerkurs der vergangenen Wochen rund um die Marke von 24.000 Punkten ging damit weiter, nun aber in etwas verschärfter Form abwärts. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Donnerstag um 1,41 Prozent auf 28.959,63 Punkte. Am Aktienmarkt in New York stand der Techsektor unter Druck. Der Nasdaq 100 verlor zum europäischen Börsenschluss 1,7 Prozent. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1 Prozent.

Im Fokus stand hierzulande die Berichtssaison: Allein aus dem Dax legten acht Unternehmen Zeugnis über die jüngste Geschäftsentwicklung ab. Die Aktien des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials litten unter Gewinnmitnahmen und verloren am Dax-Ende 5 Prozent. Beim Logistiker DHL freuten sich die Anleger dank einer unerwarteten Gewinnsteigerung über einen Kursanstieg von 8,6 Prozent, womit das Papier zum Tagessieger im Dax avancierte./ajx/he

DE0005552004, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, US6311011026