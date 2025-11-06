FIM Partners gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Loomis, Sayles Company über den Erwerb des Global Emerging Market Equities (GEM) Investmentteams geschlossen hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251106225060/de/

Überblick über das GEM-Team und FIM

Unter der Leitung von Ashish Chugh, Portfoliomanager und Leiter des Bereichs Global Emerging Market Equities, verfolgt das GEM-Team eine Investmentphilosophie, die auf einer tiefgreifenden Fundamentalanalyse und einem Private-Equity-Ansatz in Bezug auf Due Diligence und Eigentumsverhältnisse basiert. Das Team investiert in hochwertige Unternehmen und solche, die sich auf dem Weg zu höherer Qualität befinden, und nutzt dabei seine proprietären Erkenntnisse, um langfristige Wertschöpfungsmöglichkeiten in Schwellenländern zu identifizieren. Mit einer aktiven, bottom-up-orientierten und benchmarkunabhängigen Strategie baut das Team Portfolios mit hoher Überzeugung, Konzentration und Fokus auf Qualität auf, die eine echte Eigentümermentalität widerspiegeln.

FIM Partners wurde 2008 gegründet und ist ein führender Vermögensverwalter, der sich ausschließlich auf Schwellen- und Grenzmärkte konzentriert und Vermögenswerte in Höhe von über 4,3 Milliarden US-Dollar für institutionelle Kunden aus Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien verwaltet. Dank seiner fundierten regionalen Expertise, seiner lokalen Präsenz und seines disziplinierten Anlageprozesses ist FIM ein vertrauenswürdiger Partner für globale Institutionen, die ein nachhaltiges, langfristiges Engagement in dynamischen Wachstumsmärkten anstreben.

"Wir freuen uns sehr, Ashish und das gesamte GEM-Team bei FIM Partners willkommen zu heißen", sagte Hedi Ben Mlouka, Chief Executive Officer von FIM Partners. "Ihr disziplinierter, researchintensiver und langfristiger Anlageansatz passt perfekt zu unserer Philosophie und den Anforderungen unserer Kunden nach einem differenzierten Zugang zu Schwellenmärkten. Diese Erweiterung ist ein wichtiger Meilenstein und unterstreicht unser Engagement für eine außergewöhnliche aktive Verwaltung im gesamten EM-Spektrum."

"Seit ihrem Eintritt bei Loomis Sayles haben Ashish und sein Team eine wirklich differenzierte Strategie umgesetzt und eine starke langfristige Performance sowie risikobereinigte Renditen erzielt", sagte Kevin Charleston, Chief Executive Officer von Loomis Sayles. "Die ausschließliche Fokussierung von FIM Partners auf Investitionen in Schwellenmärkte und seine ergänzende Private-Equity-Plattform machen das Unternehmen zu einem idealen Zuhause für das GEM-Team, das nun in die nächste Wachstumsphase eintritt."

"Wir sind unseren Kunden und Kollegen bei Loomis Sayles für ihr Vertrauen und ihre Partnerschaft in den letzten Jahren zutiefst dankbar", sagte Ashish Chugh, designierter Chief Investment Officer für EM-Aktien bei FIM Partners. "Der Beitritt zu FIM ist eine natürliche Weiterentwicklung für unser Unternehmen eine, die es uns ermöglicht, uns noch stärker darauf zu konzentrieren, unseren Kunden durch unseren differenzierten Private-Equity-Ansatz für Investitionen in Schwellenmärkte langfristigen Wert zu bieten."

Übergangsmaßnahmen für Kunden

FIM Partners und Loomis Sayles arbeiten gemeinsam daran, die Übertragung der von GEM verwalteten Kundenkonten und Fonds an FIM Partners zu erleichtern, einschließlich des in Luxemburg domizilierten OGAW-Fonds, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung. Natixis Investment Managers wird die Fonds bis zum Abschluss der Übergangsphase weiterhin vertreiben. Detaillierte Informationen zur Fondsübertragung werden den Anlegern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion wird vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein. In der Zwischenzeit setzen sich FIM Partners, Loomis Sayles und das GEM-Team weiterhin dafür ein, einen reibungslosen Übergang für Kunden und Stakeholder zu gewährleisten. Das GEM-Team wird während dieses Prozesses weiterhin bei Loomis Sayles tätig sein und dabei die volle Unterstützung des Unternehmens genießen.

ÜBER FIM PARTNERS

FIM Partners wurde 2008 gegründet und ist ein spezialisierter Vermögensverwalter, der sich ausschließlich auf Schwellen- und Grenzmärkte konzentriert und 4,3 Milliarden US-Dollar* in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und privaten Märkten verwaltet. FIM Partners bedient institutionelle Anleger weltweit mit disziplinierten, forschungsorientierten Strategien, die auf langfristige, nachhaltige Renditen ausgerichtet sind. FIM Partners wird von der Dubai Financial Services Authority reguliert, ist als Anlageberater bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert und hat die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren unterzeichnet.

Beinhaltet die Vermögenswerte der Tochtergesellschaften von FIM Partners.

ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit 1926 unterstützt Loomis, Sayles Company institutionelle Kunden und Investmentfonds weltweit bei der Erfüllung ihrer Anlagebedürfnisse. Die leistungsorientierten Anleger des Unternehmens integrieren fundierte eigene Research-Ergebnisse und Risikoanalysen, um fundierte und umsichtige Entscheidungen zu treffen. Teams aus Portfoliomanagern, Strategen, Research-Analysten und Händlern arbeiten zusammen, um Marktsektoren zu bewerten und Anlagechancen zu identifizieren, wo immer sie sich auch befinden mögen, sei es innerhalb traditioneller Anlageklassen oder unter einer Reihe alternativer Anlagen. Loomis Sayles verfügt über die Ressourcen, die Weitsicht und die Flexibilität, um in breiten und engen Märkten nach Werten zu suchen, um seinen Kunden attraktive, risikobereinigte Renditen zu bieten. Diese lange Tradition hat Loomis Sayles das Vertrauen und den Respekt von Kunden weltweit eingebracht, für die das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von 425,4 Milliarden US-Dollar* verwaltet (Stand: 30. September 2025).

*Beinhaltet das Vermögen von Loomis, Sayles Co., LP und Loomis Sayles Trust Company, LLC. (52,0 Milliarden US-Dollar für die Loomis Sayles Trust Company). Die Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles Company, L.P.

8580063.1.1

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251106225060/de/

Contacts:

Kyal Mapara

Investorenbeziehungen, FIM Partners

+971 4 237 9200

investorrelations@fimpartners.com

Kate Sheehan

Medienbeziehungen, Loomis Sayles

+1 (617) 960-4447

ksheehan@loomissayles.com