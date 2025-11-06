Nervöse Anleger an den US-Börsen haben am Nachmittag eine weltweite Verkaufswelle ausgelöst. Der Grund: Neue Arbeitsmarktdaten zeigen die stärksten Netto-Jobverluste seit zwei Jahrzehnten. Kombiniert mit überhöhten KI-Bewertungen und unklarer Fed-Politik löst das massive Verkäufe aus - besonders Tech- und Wachstumswerte leiden. Ausverkaufsstimmung an den US-Märkten lässt seit dem Nachmittag auch die Börsen in Europa einbrechen. US-Arbeitsmarktdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
