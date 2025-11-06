Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 6 novembre/November 2025) - The common shares of LIR Life Sciences Corp. (SKNY), previously listed as Blackbird Critical Metals Corp. (BBRD), have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

LIR Life Sciences Inc. is a biotechnology company developing transdermal and sublingual drug-delivery technologies for GLP-1-based obesity therapies, with the aim of improving accessibility and patient experience.

_________________________________

Les actions ordinaires de LIR Life Sciences Corp. (SKNY), précédemment cotées sous le nom de Blackbird Critical Metals Corp. (BBRD), ont été approuvées pour être inscrites à la CSE.

Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

LIR Life Sciences Inc. est une société de biotechnologie développant des technologies d'administration de médicaments transdermiques et sublinguales pour les thérapies anti-obésité à base de GLP-1, dans le but d'améliorer l'accessibilité et l'expérience des patients.

Issuer/Émetteur: LIR Life Sciences Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): SKNY Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 27 866 957 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 433 103 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques Consolidation: 1.5 Old to 1 New/1.5 anciens pour 1 nouveau Record Date for Consolidation/Date d'enregistrement pour la consolidation: Le 31 OCT 2025 CUSIP: 50206C 10 0 ISIN: CA 50206C 10 0 5 OLD CUSIP/ISIN: 09228M207/CA09228M2076 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de négociation: Le 7 NOV 2025 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 avril/April Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company



The Exchange is accepting Market Maker applications for SKNY. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)