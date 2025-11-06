Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 6 novembre/November 2025) - The common shares of LIR Life Sciences Corp. (SKNY), previously listed as Blackbird Critical Metals Corp. (BBRD), have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
LIR Life Sciences Inc. is a biotechnology company developing transdermal and sublingual drug-delivery technologies for GLP-1-based obesity therapies, with the aim of improving accessibility and patient experience.
Les actions ordinaires de LIR Life Sciences Corp. (SKNY), précédemment cotées sous le nom de Blackbird Critical Metals Corp. (BBRD), ont été approuvées pour être inscrites à la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.
LIR Life Sciences Inc. est une société de biotechnologie développant des technologies d'administration de médicaments transdermiques et sublinguales pour les thérapies anti-obésité à base de GLP-1, dans le but d'améliorer l'accessibilité et l'expérience des patients.
|Issuer/Émetteur:
|LIR Life Sciences Corp.
|Security Type/Titre:
|Common Shares/Actions ordinaires
|Symbol(s)/Symbole(s):
|SKNY
|Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation:
|27 866 957
|Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission:
|433 103
|CSE Sector/Catégorie:
|Life Sciences/Sciences biologiques
|Consolidation:
|1.5 Old to 1 New/1.5 anciens pour 1 nouveau
|Record Date for Consolidation/Date d'enregistrement pour la consolidation:
|Le 31 OCT 2025
|CUSIP:
|50206C 10 0
|ISIN:
|CA 50206C 10 0 5
|OLD CUSIP/ISIN:
|09228M207/CA09228M2076
|Boardlot/Quotité:
|500
|Trading Currency/Monnaie de négociation:
|CDN$/$CDN
|Trading Date/Date de négociation:
|Le 7 NOV 2025
|Other Exchanges/Autres marches:
|N/A
|Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier:
|Le 30 avril/April
|Transfer Agent/Agent des transferts:
|Odyssey Trust Company
The Exchange is accepting Market Maker applications for SKNY. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)