Wenn wir aus unserem Büro Richtung Börsenplatz hinunterschauen, bietet sich seit Monaten das gleiche Bild. Das IHK-Gebäude, das neben der Industrie- und Handelskammer auch den Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse beherbergt, ist eingerüstet und wird schrittweise renoviert. Darum herum wuseln Touristen, lassen sich gerne vor den lebensgroßen Bronze-Skulpturen von Bulle und Bär ablichten. Am Freitag, wenn der Schillermarkt stattfindet, ist das Gedränge noch größer. Derart lebhaft geht es innerhalb des Gebäudes schon lange nicht mehr zu. Im Vergleich zur Jahrtausendwende verlagerte sich das Handelsgeschehen nicht nur stark in die vollelektronischen Systeme, auch der Zustrom an neuen Börsenkandidaten ließ spürbar nach. Immerhin zwei Neuemissionen schafften es im Oktober 2025 in Frankfurt aufs Parkett. Beide fanden allerdings (bislang) nicht den Weg ins Portfolio des DWS Concept Platow. Generell investieren wir nur in Ausnahmefällen in Börsenneulinge, weil bei diesen anfangs zu viele Daten fehlen, die wir für unseren Investmentansatz benötigen. Gleichwohl würden wir eine größere Marktaktivität bei Neuemissionen begrüßen, da sie das Universum, aus dem wir auswählen können, mittelfristig ...

