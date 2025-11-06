© Foto: Alan Look - ZUMA Press WirePeking lockert Zölle und signalisiert Milliardenkäufe, Washington jubelt - doch für Amerikas Sojabauern bleibt die Rechnung dünn. Hohe Restzölle, billigere Bohnen aus Brasilien und volle Silos drücken die Preise.Nach dem Treffen von Donald Trump und Xi Jinping kündigte China Erleichterungen im Zollstreit an: Ein Teil der Vergeltungszölle auf US-Agrargüter wird ausgesetzt. Doch für Sojabohnen bleibt eine Abgabe von 13 Prozent bestehen - der Knackpunkt für den Markt. Solange dieser Zuschlag gilt, sind US-Lieferungen für private chinesische Käufer unattraktiv. Händler sprechen von einem deutlichen Preisnachteil gegenüber Brasilien: Aktuell werden US-Sojabohnen zur Lieferung im Dezember mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
