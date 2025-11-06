Peking lockert Zölle und signalisiert Milliardenkäufe, Washington jubelt - doch für Amerikas Sojabauern bleibt die Rechnung dünn. Hohe Restzölle, billigere Bohnen aus Brasilien und volle Silos drücken die Preise.Nach dem Treffen von Donald Trump und Xi Jinping kündigte China Erleichterungen im Zollstreit an: Ein Teil der Vergeltungszölle auf US-Agrargüter wird ausgesetzt. Doch für Sojabohnen bleibt eine Abgabe von 13 Prozent bestehen - der Knackpunkt für den Markt. Solange dieser Zuschlag gilt, sind US-Lieferungen für private chinesische Käufer unattraktiv. Händler sprechen von einem deutlichen Preisnachteil gegenüber Brasilien: Aktuell werden US-Sojabohnen zur Lieferung im Dezember mit …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.